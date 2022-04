Ukrajinski fotograf Maks Levine (40), o kojemu tri tjedna nije bilo nikakvih informacija, pronađen je mrtav nakon povlačenja ruskih vojnika s područja blizu Kijeva, objavilo je u subotu ukrajinsko predsjedništvo.

"Levine je nestao 13. ožujka u zoni sukoba u Kijevskoj regiji. Njegovo je tijelo 1. travnja pronađeno blizu sela Guta Međugirska", nekoliko desetaka kilometara sjeverno od glavnog grada, objavio je na Telegramu dužnosnik ukraijnskih vlasti Andrij Jermak.

Po podacima ukrajinske nevladine organizacije IMI (Institut za medije i informacije), koji se poziva na preliminarne informacije iz Ureda glavnog tužitelja, "nenaoružanog novinara su s dva hica" pogodili ruski vojnici.

Photojournalist Max Levine was found dead - the documentary filmmaker had disappeared on the front line near Kyiv more than three weeks ago.



Four children, his domestic partner, and his elderly parents were left without him.



Photo: Facebook/Maks Levin pic.twitter.com/ykabj9ajfM