Brojni volonteri pokušavaju zaustaviti rusku propagandu, odnosno propagandu ruskih medija zbog koje brojni stanovnici Rusije ne znaju točne informacije o ratu u Ukrajini i podržavaju predsjednika Rusije Vladimira Putina.

Vrlo mali broj Rusa zna koje je pravo stanje u Ukrajini, da nedužni civili stradavaju pod ruskom vojskom, da su gradovi danonoćno bombardirani i raketirani te da Ukrajinci bježe u nadi za spasom.



Grupa iz Litve pokrenula je 8. ožujka pokrenula kampanju telefonskih poziva Rusiji u borbi protiv moskovske propagande nadajući se da će na taj način doprinijeti okončanju rata u Ukrajini. Naime, nadaju da će direktni kontakti zaobići rusku propagandu i obavijestiti obične ljude što se zaista događa.

CNN je objavio snimku razgovora jedne volonterke. "Zovem da vam prenesem vrlo važnu poruku. Ne znam znate li puno o tome što se zapravo događa u Ukrajini. Prava istina je da je to užasna invazija", rekla je drhtavim glasom volonterka Marija Stonyte nakon što je nasumično nazvala nepoznatu Ruskinju.

Glavni cilj volontera je da se probije takozvana ruska digitalna zavjesa.

Naime, Rusija je zabranila državnim medijima da "specijalnu vojnu operaciju" ruskog predsjednika Vladimira Putina nazivaju "invazijom" ili "ratom", a oni koji kritiziraju ofenzivu mogu se suočiti s teškim kaznama.

Moskovski sud zabranio je Facebook i Instagram zbog obavljanja "ekstremističke aktivnosti", a novi zakon o cenzuri propisuje da je objavljivanje "lažnih" informacija o invaziji kažnjivo do 15 godina zatvora. Pritisak je prisilio nezavisne novinske kuće da se povuku ili zatvore, ostavljajući prazninu državnim medijima da popune propagandom i dezinformacijama.

Očajnički želeći probiti se, ljudi diljem svijeta pokušavaju kreativne načine povezivanja s Rusima. Online aktivisti Anonymousi tvrde da su hakirali ruske TV kanale kako bi emitirali snimke iz Ukrajine.

Drugi, poput volonterke Marije, pokušavaju individualnijim pristupom. Zovu ili šalju poruke strancima u Rusiji, nadajući se da će njihove osobne molbe poremetiti propagandu Kremlja i potencijalno čak pomoći da se zaustavi smrtonosni rat.

Marija je inače redateljica dokumentarnih filmova, a ona i njezin suprug gledali su vijesti kada je 24. veljače počela invazija na Ukrajinu. Ona je odrasla u Litvi nakon što je baltička država proglasila neovisnost od Sovjetskog Saveza 1990. Iako se ne sjeća ruske okupacije, ruska prijetnja zapravo nikada nije nestala, rekla je.

Kad je Rusija napala Ukrajinu, Stonyte je rekla da je osjećala "osjećaj očaja i bespomoćnosti".

Ona i suprug tada su počeli zvati tvrtke, muzeje i restorane u Moskvi i Sankt Peterburgu, nadajući se da će im reći što se događa. Nekoliko dana kasnije naišli su na CallRussia.org , inicijativu pokrenutu 8. ožujka s sloganom: "Uputi najvažniji poziv u svom životu".

''Nesretna pogreška'' američkog predsjednika: ''Većina ne shvaća da tih devet riječi može izazvati erupciju kakvu su izazvale''

40 milijuna telefonskih brojeva

Suosnivač kreativne agencije sa sjedištem u Litvi Paulius Senuta pokrenuo je inicijativu koja ima za cilj kontaktirati ljude, točnije okrenuti 40 milijuna telefonskih brojeva diljem Rusije. Tim je prikupio javno dostupne telefonske brojeve u Rusiji i stvorio platformu koja nasumično generira telefonski broj s popisa. Korisnik se može odlučiti za poziv putem telefona, Telegrama ili WhatsAppa, a na kraju poziva skočni prozor na web-mjestu pita korisnika jesu li uspjeli, i ako jeste, je li poziv prošao dobro.

Ideja se temelji na Senutinom uvjerenju da ruski narod ima moć prekinuti rat ako ima pristup besplatnim informacijama i razumije ljudske patnje u Ukrajini. "Smiješno je što mnogi Rusi ne znaju za ovaj rat. Ne znaju, stotine, tisuće ljudi je ubijeno, bombe su bačene, djeca ubijena, žene koje rađaju u metrou – oni ne znaju ništa o tome", rekao je za CNN.

U samo tjedan dana nakon lansiranja CallRussia, tisuće volontera obavilo je 84.000 telefonskih poziva. Stonyte kaže da malo ljudi spušta slušalicu. Umjesto toga, većina spada u jednu od dvije kategorije - oni koji uzvraćaju svađu i oni koji slušaju, rekla je. Ona vjeruje da se mnogi ljudi možda neće htjeti odazvati iz straha da bi poziv mogao biti praćen i da bi se mogli suočiti s kaznom.

Jedan poziv u muzej u Moskvi ostao joj je u pamćenju, rekla je. Iako je osoba koja je podigla slušalicu rekla vrlo malo. Njezin suprug, koji zna nešto ruski, pomogao je prevesti riječi koje su prenijele užas Putinovog rata. Vjerujem da je čak i šutnja između mog muža i te žene bila jako važna, komentirala je. "Mislim, nije spustila slušalicu. Dugo je čekala, htjela je čuti svaku riječ."

Druga stvarnost

Već su mediji pisali o Ukrajincu Miši Kacurinu. Naime, nakon ruskog napada on se zapitao zašto ga otac nije nazvao da provjeri je li sve u redu. Tada je za njega uslijedio šok – njegov otac nije vjerovao da je rat. Čak i kada mu je sin opisao što se sve događaj, otac mu nije vjerovao. Zašto? Zato jer konzumira isključivo ruske medije koji iznose drugačije, neistinite, informacije.

Bježeći od Putina, Rusi se sele u Srbiju: ''Čim sam stigla ovamo, osjetila sam ogromno olakšanje. Sad sam zgrožena''

Kako bi pomogao drugima u sličnom položaju, Katsurin je pokrenuo web stranicu pod nazivom Papa Believe koja nudi savjete o tome kako razgovarati s prijateljima i obitelji o ratu u Ukrajini. Onima koji lažno tvrde, kao što je to Putin učinio, da su čelnici ukrajinske vlade "nacistički", preporučuje da im kažu da je Zelenski iz ukrajinsko-židovske obitelji. Kada ljudi tvrde da invazija nije rat, već "specijalna operacija", on preporučuje objašnjenje da je jedna zemlja prešla granicu druge i da granatira i zauzima gradove.

U snimci naknadnog razgovora s ocem, objavljenoj na njegovoj stranici, Kacurin se pokušava suprotstaviti očevim idejama da su Rusi u Ukrajini potlačeni, da Sjedinjene Američke Države tjeraju slavenske ljude da se međusobno ubijaju.

"Zovem da vam kažem što se događa u mom životu i u mojoj zemlji, stvari koje vidim svojim očima, ali vi mi ne vjerujete", rekao je ocu. Do kraja razgovora, njegov otac izgleda pokoleban. "Iskreno razumijem tvoje osjećaje i jako sam zabrinut za tebe", rekao je sinu.

"Bok! Jeste li čuli novosti o Ukrajini?"

Henkka, Finac sa sjedištem u Estoniji svoju je lokaciju na aplikaciji za upoznavanje Tinder postavio u St. Petersburgu, napio se i otišao u misiju pričati Rusima o ratu u Ukrajini.

Iako su Instagram i Facebook blokirani, aplikacije za upoznavanje i dalje su dostupne. Na platformi društvenih medija Reddit pojavili su se vodiči "Kako to", savjetujući ljude kako koristiti Tinderovu značajku putovnica - koja korisnicima omogućuje povezivanje s ljudima u drugim zemljama - da dijele informacije o Ukrajini s Rusima. Korisnici dijele savjete o tome kako stvoriti vjerodostojan lažni račun i spojiti se sa što je moguće više ljudi, a da ih Tinder algoritam ne zabrani.

Henkka je razgovor otvarao s "Bok! Jeste li čuli novosti o Ukrajini?" Rekao je da je iznenađen koliko ljudi s kojima je razgovarao zna za invaziju, ali su ostali mlaki po tom pitanju ili su jednostavno bili zbunjeni proturječnim izvještajima u ruskim i zapadnim medijima.

"Uistinu nisu znali čemu vjerovati", rekao je Henkka.

VIDEO Pogledajte kako su stanovnici iz okolice Černjihiva dočekali ukrajinske borce

VIDEO Zašto je Rusija tako žestoko napala ovaj ukrajinski grad? Stručnjak otkriva što se krije iza stravičnih raketiranja

Iako su žrtve propagande - snose odgovornost

Serge Kharytonau, Bjelorus koji sada živi u SAD-u, gdje radi kao medijski stručnjak u Međunarodnoj mreži strateškog djelovanja za sigurnost, kaže da je od početka ožujka uputio oko 120 poziva Rusiji u sklopu inicijative CallRussia, ali do sada nije imao utjecaj kojem se nadao.

Vrlo malo poziva koje je uputio bilo je uspješno. U većini slučajeva ispitanik postaje agresivan ili brzo prekida razgovor. Kharytonau kaže da je ono što je bilo najviše iznenađujuće to što Rusi s kojima je razgovarao ne odbacuju samo alternativne informacije – već poriču činjenicu da one uopće postoje.

On kaže da, iako su Rusi žrtve propagande koja im je nametnuta, bila bi "velika pogreška" misliti da ne snose odgovornost. "S jedne strane, oni su žrtve propagande. Ali s druge strane, njihova je odluka da vjeruju propagandi i da negiraju čak i ne samo alternativnu informaciju, nego čak i činjenicu da alternativne informacije postoje."

No, realnost je da ako netko progovara na ovakav način u Rusiji o ratu - potencijalno može imati teške posljedice.

Primjerice, ruski novinar proglašen je krivim za organiziranje neovlaštenog javnog događaja i kažnjen s 30.000 rubalja (370 dolara) nakon što je prosvjedovao protiv invazije na Ukrajinu tijekom televizijskog prijenosa uživo. Više od 14.763 prosvjednika privedeno je u 151 ruskom gradu od početka ruske invazije, prema OVD-Info, neovisnoj skupini za praćenje prosvjeda za ljudska prava.

Stonyte ima više suosjećanja s poteškoćama Rusa u razumijevanju rata. Ona se nada da će Rusi u četiri oka shvatiti istinu o tome što se događa i da bi na kraju mogli prosvjedovati protiv Putinova režima.

"Trenutno je problem što je samo relativno mali postotak ljudi protiv rata. Vlada ih može lako ušutkati i uhititi. Ne bi mogli uhititi cijelu naciju", dodala je za CNN.

Ruska urednica koja je upala u studio strahuje za život: "Želim osjećati da ova žrtva nije bila uzaludna"

VIDEO Žena koja je s antiratnim transparentom upala usred prijenosa uživo na ruskoj televiziji je - TV urednica: "Pretvorili smo Ruse u zombije"

Shvaća, ali strah prevladava

Za sada je fokusirana samo na pozive. A razgovor s Ruskinjom prošli mjesec jedan je od uspješnijih koje je ostvarila. Tijekom razgovora, dok je pričala o tome što se dogodilo u Ukrajini, čini se da se žena slagala s onim što je čula. Ona je rekla Stonyte da zna sve, ali se boji išta reći ili napraviti po tom pitanju jer ima dijete. Ona i njezin partner razmišljaju o odlasku iz Rusije, rekla je.

"Stvarno se nadam da ćeš pronaći način i da ćeš biti sigurna u ovoj situaciji“, rekla joj je volonterka te dodala: "Obje smo majke i shvaćamo koliko je važna sigurnost naše djece. Kada živimo s ovakvom vlasti, nemoguće je biti potpuno siguran, osjećati se sigurno u vlastitom domu. Tako da se stvarno nadam da će se neke promjene promijeniti će se dogoditi."