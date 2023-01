U helikopterskoj su nesreći poginuli ukrajinski ministar unutarnjih poslova, njegov zamjenik i državni tajnik Ministarstva. Glasnogovornik Kremlja rekao je da će Vladimir Putin danas održati govor, a nagađa se da bi u njemu mogao najaviti novi val mobilizacije.

9:15 Ukrajinski šef policije rekao je da je su u helikopterskoj neseći koja se dogodila u gradu Brovariju u blizini Kijeva poginuli ministar unutarnjih poslova, njegov zamjenik i državni tajnik ministarstva unutarnjih poslova, objavio je Reuters.

U nesreći je, dodao je, poginulo 16 osoba i 22 ih je prevezeno u bolnicu.

Zasad nije jasno što je prouzročilo pad helikoptera. Rusija se nije oglasila, a ukrajinski dužnosnici nisu spominjali nikakav ruski napad na tom području.

Na društevnim mrežama su objavljene snimke s mjesta nesreće.

Footage of a fire appeared after a helicopter fell from a height in #Brovary - a terrifying scale of the spread of fire is visible

Footage of the consequences of a helicopter crash in the #Kyiv region appeared. pic.twitter.com/xsoHN9hcF0 — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 18, 2023

Reportedly the leadership of the interior ministry of #Ukraine died. A helicopter crashed near a kindergarten in Brovary, outside the capital Kyiv. So far, it is known about 16 dead, including 2 children. There are also 22 injured, including 10 children, who are in hospitals. pic.twitter.com/NMbhrxC4Wr — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) January 18, 2023

9:02 Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva je objavilo da je se ukrajinska vojska "vrlo vjerojatno" povukla iz Soledara, grada na istoku Ukrajine za koji su se vodile žestoke borbe. U izvješću Ministarstva također stoji da su Ukrajinci vjerojatno postavili nove obrambene linije zapadno od grada.

Ruski napad na Soledar uglavnom su vodili plaćenici grupe Wagner. Radilo se o "operaciji čiji je cilj bio omogućiti naknadno opkoljivanje većeg grada Bakhmuta", stoji u izvješću.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/fR17j1ajCd



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0qGka78nEd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 18, 2023

8:37 Helikopter se srušio pored vrtića i stambene zgrade u ukrajinskom gradu Brovari, koji se nalazi u blizini Kijeva.

"U trenutku tragedije su djeca i zaposlenici vrtića bili u zgradi. U ovom trenutku su svi evakuirani. Ima žrtava. Hitna pomoć, policija i vatrogasci su na mjestu nesreće", rekao je guverner Kijeva Oleksij Kuleba.

7:25 Glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je je da će ruski predsjednik Vladimir Putin danas održati govor. Putinovo obraćanje bit će dio obilježavanja 80. godišnjice ruskog slamanja njemačke opsade Lenjingrada u Drugom svjetskom ratu.

Nagađa se da će objaviti dodatnu mobilizaciju i/ili rat protiv Ukrajine. Tog su stava i stručnjaci Instituta za ratne studije (ISW).

Govor će biti održan u trenutku u kojem se održava godišnje okupljanje Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, na kojem ne sudjeluju ni političari ni poduzetnici iz Rusije.

