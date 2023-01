Još nema podataka o mogućim žrtvama nakon potresa od 7 po Richteru koji je jutros pogodio Indoneziju, vrlo brzo nakon potresa jačine 6.

Jak potres s epicentrom u moru kod indonezijskog grada Tobelo prvo je procijenjen na 7,2, ali je EMSC procjenu smanjio na 7. Čini se da se dugo osjetio, neki kažu 30-ak sekundi, drugi i više.

"Trajao je gotovo dvije minute", javljaju očevici. Čeka se procjena ima li opasnosti od cunamija. Još nema podataka o šteti ni žrtvama.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.2 || 163 km NW of #Tobelo (#Indonesia) || 7 min ago (local time 14:06:10). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Hl3yyYYOqt