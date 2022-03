Već 20 dana traje ruski napad na Ukrajinu, a brojni civili stradavaju u ratnom sukobu. S ratišta se na društvenim mrežama dijele snimke uništavanja tenkova, oklopnih vozila i druge tehnike.

20 dana rata u Ukrajini objema stranama donijelo je velike gubitke u opremi, ali i ljudstvu. U ukrajinskim gradovima, u napadima ruske vojske stradavaju i civili.

Ukrajinska vojska pohvalila se uništavanjem ruskog tenka, a snimka akcije širi se društvenim mrežama. Trenutno nema detaljnijih informacija o tome gdje je snimka nastala.

Službena javna stranica Zapovjedništva jurišnih postrojbi Oružanih snaga Ukrajine na Facebooku je objavila snimku, kako su napisali, uništavanja ruskog tenka.

"Igra je gotova, ruski okupatori. Mi ćemo pobijediti", napisali su.

Pojavila se i usporena snimka na kojoj se čini kako je tenk sa strane pogođen protutenkovskim projektilom.

"Potpuno uništenje ruske varijante T-72 od strane 25. zračno-desantne brigade Ukrajine", navodi se u opisu snimke.

