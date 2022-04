Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 51. dan. Francuska je objavila da vraća svoje veleposlanstvo u Kijev kako bi dala veću podršku Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Zapad da pošalju Ukrajini oružje i oštro prozvao Njemačku i Mađarsku zbog kupovine ruske nafte.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

6:56 Još je dvoje djece poginulo nakon napada na željezničku postaju u Kramatorsku, javljaju ukrajinske obrambene snage.

6:52 "U Donjcku su glavni napori neprijatelja usmjereni na zauzimanje naselja Popasne i Rubižne, ali za sad nema uspjeha. Na tom području je u proteklom danu oboreno četiri tenka, šest oklopnih transportera i jedan topnički sustav", objavile su izvješće ukrajinske obrambene snage.

6:48 Kao rezultat višestrukih borbi na jugu Ukrajine u posljednja 24 sata, Rusija je izgubila 39 vojnika i četiri vozila, podaci su Oružanih snaga Ukrajine.

6:44 "Ruski ratni brode, što toneš?", komentirali su na službenom Twitter profilu Ukrajine.

Russian warship, what are you sinking?

6:40 Snažne eksplozije čule su se u petak ujutro u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu te u nizu drugih gradova diljem zemlje, izvijestili su lokalni mediji, a prenosi Reuters.

Eksplozije su se također čule u gradu Hersonu na jugu zemlje, gradu Harkivu na istoku Ukrajine i u Ivano-Frankivsku na zapadu Ukrajine.

Čula se istovremena zračna uzbuna u svim ukrajinskim regijama, javlja Kijev Independent.

⚡️Air raid alert declared in all of Ukraine's regions at once.