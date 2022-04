Rusija je možda već bankrotirala zato što nije uspjela servisirati svoje dolarske obveznice zbog zapadnih sankcija uslijed rata u Ukrajini, objavila je agencija Moody's, što se nije dogodilo još od godina neposredno nakon Oktobarske revolucije 1917. godine.

Rusija je 4. travnja izvršila plaćanje za dvije državne obveznice - s dospijećem 2022. i 2042. - u rubljama, a ne u dolarima. "Ugovori o obveznicama ne sadrže odredbe o otplati u bilo kojoj drugoj valuti osim u dolarima", objavila je agencija.

"Stoga se može smatrati da je Rusija, prema definiciji Moody'sa, u bankrotu ako do 4. svibnja, kada istekne jednomjesečno razdoblje počeka, ne ispuni svoje obveze u dolarima", stoji u priopćenju Moody'sa u četvrtak.

Moody's tvrdi da neke euroobveznice Rusije izdane nakon 2018. omogućavaju plaćanje u rubljima u određenim uvjetima, no da one starije od tog razdoblja to ne dopuštaju. "Moody's smatra da ulagači nisu dobili ugovorno plaćanje u stranoj valuti na datum dospijeća plaćanja", priopćila je agencija.

Rusija ponavlja kako želi vraćati svoj dug, no da ju je zapad spriječio u tome uvođenjem strogih sankcija nakon što je napala Ukrajinu 24. veljače.

Rusija 1998. nije vratila 40 milijardi dolara domaćeg duga, pa je devalvirala rubalj pod predsjednikom Borisom Jeljcinom jer je praktički bankrotirala poslije azijske dužničke krize i pada cijena nafte.

Rusija ovaj put ima novac, no ne može ga isplatiti jer su joj zapadne zemlje zamrznule rezerve, četvrte najveće na svijetu.

Bio bi to prvi veći ruski bankrot u više od stoljeća. Moskva je vraćala inozemne dugove čak i nakon raspada Sovjetskog Saveza.