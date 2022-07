Raste broj poginulih u ruskom raketnom napadu na ukrajinsku Vinicju. Ruska vojska formira dobrovoljačke odrede, ukrajinske oružane snage pozivaju na evakuaciju civila iz Hersona.

8:00 Ruske i proruske separatističke snage Luhanske Narodne Republike tvrde da su ušle u predgrađe Siverska u ukrajinskom Donbasu, priopćilo je britansko ministarstvo obrane.

7:47 Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini.



Ruske snage, navodi se, nastavile su s teškim granatiranjem, raketnim napadima i zračnim napadima duž cijele bojišnice. Rusija će vjerojatno uskoro pokrenuti veću i odlučniju ofenzivu duž linije Slovjansk-Siversk-Bahmuta, ali još nema naznaka koliko će brzo taj napad započeti niti na što će se točno fokusirati.

