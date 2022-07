Rat u Ukrajini traje 141. dan. Rusi su raketirali Vinicu, dvije osobe su poginule. Ukrajinske snage pogodile su u četvrtak dvije vojne kontrolne točke i uzletište, u drugom napadu ovog tjedna na područje pod kontrolom Rusije u južnoj Ukrajini, rekli su ukrajinski dužnosnici.

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

11:42 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Instagramu je napisao: "Vinica. Rakete u centru grada. Ima ranjenih i mrtvih, među njima i jedno malo dijete.

Rusija svakodnevno uništava civilno stanovništvo, ubija ukrajinsku djecu, usmjerava rakete na civilne objekte. Gdje nema ničega vojnog. Što je ovo, ako ne otvoreni teroristički čin? Neljudi. Država ubojica. Teroristička zemlja".

11:12 Ruska vojska napala je Vinicu. Tri ruske rakete pogodile su zgradu s poslovnim prostorima. Lokalni mediji javljaju da se radi o trgovačkom centru.

U eksplozijama je oštećen i Časnički dom te obližnje stambene zgrade.

Russia fired missiles at Vinnitsia. 6 wounded and 2 dead, including a small child. Vinnitsia is located in central Ukraine, that was previously considered a safer area. Another terrorist attack by Russia. pic.twitter.com/r3xD7U9bKl

Prema trenutnim podacima šest je osoba ranjeno, a "dvije su osobe mrtve, među njima je i jedno malo dijete".

Vinicija se nalazi u središnjoj Ukrajini i smatrana je "sigurnim područjem" u kojem su civili zaštićeni od napada ruske vojske.

Na mjestu udara izbio je požar koji se proširio na parkiralište. Gori pedesetak automobila. Vatrogasci su na terenu, priopćio je načelnik Nacionalne policije Ukrajine Ihor Klimenko.

⚡️ Strikes in Vinnytsia. So far, 3 Russian rockets hit a building with office premises. The Officers' House and nearby residential buildings were also damaged by the explosions.



Currently, we know about 6 wounded and 2 dead, including a small child. pic.twitter.com/wU6Rj1fGpU