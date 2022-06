U Ukrajini rat traje već 111 dana. Ruske su snage pojačale stisak u istočnom ukrajinskom gradu Sjeverodonecku čime se prekidaju posljednje humanitarne i rute za evakuaciju građana.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:22 Od početka ruske invazije na Ukrajinu ubijeno je najmanje 4395 civila. Ozlijeđeno je 5390 civila, procjenjuje UN.

7:07 "Intenzivna bitka za Sjeverodoneck ostat će zapamćena kao jedna od najbrutalnijih koju je Europa ikada vidjela i uzima zastrašujući danak Ukrajini", rekao je Volodimir Zelenski. Ruska vojska približava se zauzimanju strateškog istočnog grada. Zelenski je istaknuo da borbe imaju ozbiljan učinak na civile i vojsku.

"Ljudska cijena ove bitke za nas je vrlo visoka. To je jednostavno zastrašujuće. Bitka za Donbas bez sumnje će ostati upamćena u vojnoj povijesti kao jedna od najnasilnijih bitaka u Europi", rekao je. Ponovio je ranije molbe za više opreme i vojnog oružja od saveznika, uključujući SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo.

"Imamo posla s apsolutnim zlom. I nemamo izbora nego krenuti naprijed i osloboditi svoj teritorij. Svakodnevno skrećemo pozornost našim partnerima na činjenicu da će samo dovoljan broj modernog topništva za Ukrajinu osigurati našu prednost i kraj ruske torture ukrajinskog Donbasa", dodao je.

6:55 Litva kupuje 18 haubica od Francuske, objavili su ministri obrane obiju strana. Litva je članica Europske unije i NATO-a, dodat će dodatnih 300 milijuna eura u svoj proračun za obranu u 2022. zbog rata u Ukrajini.

Litvanski ministar obrane Arvydas Anusauskas uz fotografiju sa svojim francuskim kolegom Sebastienom Lecornuom napisao je: "Litva će od Francuske kupiti 18 haubica Caesar MarktII. Oni će značajno ojačati obrambene sposobnosti litvanskih oružanih snaga".

🇱🇹 will buy 18 Caesar MarktII howitzers from 🇫🇷. Today me and my colleague DefMin of 🇫🇷 @SebLecornu signed a letter of intent for acquisition of the systems. They will significantly strengthen @LTU_Army defence capabilities. ✅ It is the largest acquisition project of 🇱🇹 with 🇫🇷. pic.twitter.com/wHNHCl3gEW