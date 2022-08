Četvrtak je 169. dan rata u Ukrajini.

Vijeće sigurnosti UN-a održava izvanredni sastanak zbog nuklearke Zaporižje.

Britansko ministarstvo obrane objavilo je ažurirane podatke o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

U invaziji na Ukrajinu, život je do sada izgubilo 43000 ruskih vojnika.

8:56 Ukrajinski novinar Ilija Ponomarenko objavio je satelitsku snimku uništene baze Saki na Krimu.

"Od 'Kijev će pasti unutar 72 sata' do 'ključna zračna baza je uništena od ukrajinskog napada'. Život je misterij", stoji u objavi na Twitteru.

From “Kyiv will fall within 72 hours” to “A key military airfield in Crimea devastated by a Ukrainian attack.”

All life is a mystery, indeed. pic.twitter.com/9PmpQB3Ebt — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) August 10, 2022

8:50 "Što više gubitaka bude kod okupatora, to ćemo prije moći osloboditi svoju zemlju", rekao je, među ostalim, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

8:47 Britansko ministarstvo obrane objavilo je ažurirane podatke o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Kako stoji u novom izvješću, ruski vojni kapacitet sada je pod značajnim pritiskom.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NhsgyrWLNM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/kSKIv6NRUQ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 11, 2022



8:32 Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine objavio je nove podatke o ruskim vojnim gubicima. Kako stoji u infografici objavljenoj na Twitteru, u ratu je do sada poginulo 43000 ruskih vojnika.

#Russian losses according to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/caBUsIvcIG — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2022



8:10 Satelitske snimke pokazuju teško oštećenu zračnu bazu na Krimu i nekoliko uništenih ruskih borbenih zrakoplova, nakon eksplozija ranije ovog tjedna, prenosi u četvrtak BBC.

U bazi Saky u zapadnom dijelu Krima koji je anektirala Rusija u utorak je došlo do više eksplozija, a poginula je jedna osoba. Ukrajina nije preuzela odgovornost, ali novi dokazi sugeriraju mogućnost da se radilo o ciljanom napadu.

Snimke američkog Planet Labsa pokazuju velika područja spaljene zemlje nakon požara koji su izbili nakon eksplozija. Čini se da su glavne piste u bazi netaknute, ali i da je najmanje osam zrakoplova oštećeno i uništeno, s nekoliko jasno vidljivih kratera.

Većina ih je u posebnom dijelu baze gdje je veliki broj aviona bio smješten na otvorenom – daleko od zaklona hangara.

Slike "prije i poslije" iz Planet Labsa prva su neovisna potvrda da je baza možda oštećena. Do sada je bilo malo pojedinosti o razmjerima utjecaja eksplozija. No još uvijek je nejasno kako je baza oštećena i kojim oružjem.

Rusija tvrdi da je eksplozije izazvalo streljivo koje je eksplodiralo u skladištu, a Ukrajina, koja nije preuzela odgovornost, sugerira da su za eksplozije mogli biti krivi neoprezni ruski vojnici.

"Mislim da su ruski vojnici u bazi zanemarili vrlo jasno poznato pravilo: ne puši na opasnim mjestima", rekao je ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov.

Ukrajinske zračne snage objavile su da je desetak ruskih ratnih aviona uništeno, dok Rusija niječe da je bilo koji od njih oštećen.

8:00 Vijeće sigurnosti UN-a održat će u četvrtak izvanredni sastanak kako bi raspravilo o situaciji u ukrajinskoj nuklearki Zaporižje koja se našla u fokusu sukoba Kijeva i Moskve-

Izvor iz kineskog predsjedništva Vijeća sigurnosti rekao je za AFP da će se sastanak održati 11. kolovoza u 15 sati po mjesnom vremenu (21 po srednjoeuropskom).

Drugi izvor iz sjedišta UN-a u New Yorku potvrdio je da će se 15 članica Vijeća sastati u četvrtak poslijepodne na zahtjev Rusije koja ima pravo veta, kao i SAD, Kina, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

U bombardiranju u noći na srijedu u središtu Ukrajine, u blizini nuklearke Zaporižje, najveće u Europi, poginulo je najmanje 14 ljudi. G7 je u utorak optužio Moskvu da "dovodi u opasnost" regiju oko Zaporižja i zatražio da je vrati Ukrajini. Kijev i Moskva međusobno se optužuju da bombardiraju kompleks.

Velika opasnost

Predsjednik ukrajinske državne tvrtke za nuklearnu energiju Petro Kotin rekao je u utorak u intervjuu za Reuters da su u prošlotjednom ruskom granatiranju oštećena tri voda koji povezuju nuklearku Zaporižje s ukrajinskom elektroenergetskom mrežom i da ju je Rusija htjela spojiti na svoju mrežu.

Neke granate pale su u blizini skladišta za potrošeno nuklearno gorivo u kojem se nalazi 174 kontejnera visoko radioaktivnog materijala.

"To je najradioaktivniji materijal u cijeloj nuklearki. To bi značilo njegovo širenje i tada ćemo imati radioaktivni oblak i potom će vrijeme odlučiti u kojem će smjeru oblak ići", rekao je. "Rizik je jako velik".

Kotin je rekao da Rusija želi spojiti nuklearku na svoju mrežu, što je tehnički težak proces za koji elektranu treba isključiti iz ukrajinskog sustava i postupno je spojiti na ruski.

"Plan im je oštetiti sve vodove koji vode od nuklearke Zaporižje. Nakon toga neće biti povezana s ukrajinskim elektroenergetskim sustavom", rekao je.

Nuklearka ima šest reaktora i proizvodila je 20-21 posto ukrajinske struje prije početka rata. Kotin je rekao da je hitno treba obnoviti.

Na području nuklearke nalazi se oko 500 ruskih vojnika s oklopnim vozilima i nuklearku koriste kao bazu, rekao je Kotin.