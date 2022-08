Srijeda je 168. dan rata u Ukrajini. Nastavlje se granatiranje regije Zaporižja, broje se nove žrtve. Ukrajinski predsjednik poručio je da rat neće prestati sve dok Krim ne bude oslobođen.

Tijek događanja pratite iz minute u minutu u nastavku:

9:20 Ukrajinski izvoz žitarica i ulja u srpnju je zabilježio rast od 22,7 posto u odnosu na lipanj - na oko 2,66 milijuna tona. Razlog tome su veće isporuke pšenice i ječma, priopćilo je u srijedu Ministarstvo poljoprivrede.

9:18 Rusija vjerojatno uspostavlja veliku novu formaciju kopnenih snaga sa sjedištem u Mulinu istočno od Moskve, priopćilo je britansko Ministarstvo obrane u dnevnom izvješću o stanju u Ukrajini.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 August 2022



Find out more about the UK government's response:



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/H2XRqv7ysj