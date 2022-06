Srijeda je 98. dan rata u Ukrajini. Danska energetska tvrtka Ørsted potvrdila je da će ruski državni energetski div Gazprom zaustaviti isporuku plina Danskoj počevši od 1. lipnja. Ukrajinska glavna tužiteljica Irina Venediktova izjavila da će početi procesuirati 80 osumnjičenih ratnih zločinaca.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:50 Ukrajinske bolnice pod strašnim su pritiskom, stotine ozlijeđenih prevoze se vlakovima zapadno od ratnih zona. Prema navodima AP-a, bolnice su preopterećene, sve se teže nose sa stalnim prilivom teško ozlijeđenih.

8:45 Načelnik regionalne vojne uprave Luhanska Serhiy Hayday rekao je u srijedu da ruske trupe jurišaju na Severodonjeck, kao i da su konsolidirale svoje snage u centru grada. Prema njegovim riječima, Rusi sada kontroliraju veći dio grada.

8:40 Ukrajinski parlament priopćio je kako je od početka ruske invazije na Ukrainu ubijeno 32 novinara.

🛑32 journalists died since the beginning of russia’s full-scale war against #Ukraine . #StopRussia #StopRussianAggression #StopPutin #WarCrimes pic.twitter.com/D44KLvwRSD

8:35 Američki predsjednik Joe Biden za New York Times izjavio je da trenutno ne vidi nikakve naznake da Rusija namjerava upotrijebiti nuklearno oružje u Ukrajini.

8:30 Britansko Ministarstvo obrane objavilo je novo izvješće o stanju u Ukrajini. Navode kako su ruske kpnene operacije fokusirane na manji dio regije Luhansk. Intenziviraju se brobe na ulicama Severodonjecka. Vodes e raketni napadi na infrastrukturne ciljeve diljem Ukrajine.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/eyvBTJ9Q1Y



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GxpDQY3ua2