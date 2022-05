Već 97. dan traje ruska invazija na Ukrajinu. Ruske snage polako napreduju prema središtu Sjeverodonecka u istočnoj ukrajinskoj regiji Luhansk.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

17:01 Zatvoreni kritičar Kremlja Aleksej Navaljni kaže da je optužen u novom kaznenom postupku i da mu prijeti do 15 godina zatvora ako bude proglašen krivim. Posljednja optužba uslijedila je nakon devetogodišnje kazne koju je dobio u ožujku ove godine za prijevaru i nepoštivanje suda, a pred kojom mu je već prijetila kazna do dvije godine.

15:45 Predsjednik Zoran Milanović rekao je da europske sankcije Rusiji ne funkcioniraju, jer naftu može prodati drugim kupcima, nakon što je EU odlučila uvesti djelomični embargo na uvoz tog energenta iz Rusije.

15:34 Ukrajinska glavna tužiteljica Irina Venediktova izjavila da će početi procesuirati 80 osumnjičenih ratnih zločinaca.

Venediktova je također objavila da će se Estonija, Latvija i Slovačka pridružiti Ukrajini, Litvi i Poljskoj u istražnim naporima.

15:28 Ministarstvo obrane Ukrajine objavilo je nove podatke o ruskim vojnim gubicima od početka invazije Ruske Federacije na Ukrajinu.

Kako stoji u infografici objavljenoj na Twitteru, više od 30 000 ruskih vojnika izgubilo je život tijekom invazije na Ukrajinu.

15:05 Karlo Masala, njemački politolog i vojni stručnjak, ističe da Ukrajini nedostaje teškog naoružanja i da Rusi sve više fokusiraju trupe na manjim frontovima. "Time ostvaruju brojčanu prednost", smatra Masala.

15:02 Britansko Ministarstvo obrane objavilo je ažuriranu ratnu kartu s najnovijim podacima o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

