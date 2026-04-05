Trump ponovno zaprijetio pa otkrio: "Dogovor bi mogao biti postignut sutra". Stigao mu odgovor

Predsjednik iranskog parlamenta: "Trump slijedi naredbe Netanyahua" Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf poručio je da Trumpovi "nepromišljeni potezi uvlače Sjedinjene Države u živi PAKAO za svaku pojedinu obitelj". Dodao je: "Nemojte se zavaravati - ratnim zločinima nećete ništa postići". Ghalibaf optužuje Trumpa da slijedi naredbe izraelskog premijera Benjamina Netanyahua te kaže da je "jedino pravo rješenje poštivanje prava iranskog naroda i okončanje ove opasne igre".

Ubijen visoki iranski vojni zapovjednik Visoki iranski vojni zapovjednik ubijen je u američko-izraelskim napadima. Zapovjednik je identificiran kao brigadni general Masud Zarei, načelnik Vojnog koledža protuzračne obrane u Shahin Shahru, objavila je iranska novinska agencija Mehr.

Više ozlijeđenih u iranskom napadu U iranskom raketnom napadu na Haifu na sjeveru Izraela ozlijeđeno je devet ljudi, nakon što je projektil izravno pogodio stambenu zgradu. Iz izraelske hitne službe Magen David Adom objavili su da su ozlijeđeni prevezeni u dvije bolnice, među njima i 82-godišnji muškarac koji je u teškom stanju. Bolničar Lamas Salameh rekao je da je zgrada pretrpjela izravan pogodak, koji je prouzročio veliku materijalnu štetu.

Trump: "Utorak, 20:00 po istočnom vremenu!" Donald Trump dodatno je razjasnio rok koji je dao Iranu za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, poručivši da istječe u utorak u 20 sati po istočnoameričkom vremenu, što je 2 sata ujutro po našem vremenu. "Utorak, 20:00 po istočnom vremenu!", napisao je Trump u novoj objavi na društvenim mrežama. Ranije je zaprijetio da će, ako Iran do tada ne otvori ključnu pomorsku rutu, SAD gađati kritičnu infrastrukturu u toj zemlji.

Stigao odgovor iz Irana Mahdi Tabatabaei, savjetnik u Uredu iranskog predsjednika, rekao je da će Hormuški tjesnac biti ponovno otvoren kada se "dio tranzitnih pristojbi bude koristio za nadoknadu sve štete prouzročene ratom". Iranski dužnosnici i zastupnici i ranije su spominjali mogućnost uvođenja tranzitnih naknada ili pristojbi za plovila koja koriste tjesnac. Osvrćući se na najnovije komentare Donalda Trumpa, Tabatabaei je rekao da je američki predsjednik "potaknuo rat punih razmjera u regiji i da i dalje upućuje prijetnje". Dodao je da su Trumpove "uvrede i besmislice" te izraz "čistog očaja i bijesa".

Trump: "Postoji dobra šansa da se dogovor postigne sutra" Američki predsjednik Donald Trump rekao je da razmatra mogućnost da "sve digne u zrak i samo preuzme naftu" u Iranu ako se brzo ne postigne dogovor o završetku rata. No u intervjuu za Foxovu glavnu vanjskopolitičku dopisnicu Trump je rekao da postoji "dobra šansa" da će dogovor biti postignut sutra. "Oni sada pregovaraju", rekao je.

Oglasila se Agnes Callamard Čelnica Amnesty Internationala izjavila je da su najnovije prijetnje Donalda Trumpa da će pustiti pakao na Iran "odvratne". "Iranski civili prvi će trpjeti zbog uništavanja elektrana i mostova. Bez struje, grijanja i vode; bez mogućnosti bijega od napada. Potencijalni lančani ratni zločini. Ovo je Donald Trump, vrhovni zapovjednik", napisala je glavna tajnica organizacije Agnes Callamard na X-u.

Izrael napao Libanon, među poginulima i djevojčica (4) U izraelskom napadu na jug Libanona poginulo je sedam osoba, među njima i četverogodišnja djevojčica, objavilo je libanonsko ministarstvo zdravstva. Izraelska vojska napala je mjesto Kfar Hatta u blizini obalnog grada Sidona, nakon što je dan ranije pozvala stanovnike na evakuaciju.

Iran pogubio dvojicu muškaraca (30 i 19) Iran je izvršio još dvije smrtne kazne u vezi s nedavnim masovnim prosvjedima, izvijestila je u nedjelju novinska agencija Fars. Fars je objavio da su pogubljeni Šahin Vahedparast Kalur (30) i Mohamadamin Biglari (19). Pravosuđe ih optužuje da su s drugima provalili na "vojno klasificiranu lokaciju" paravojne milicije Basidž u Teheranu i zapalili je te pokušali ukrasti oružje.

Velika šteta na energetskim postrojenjima u Kuvajtu Kuvajtska državna naftna kompanija objavila je da su njezina postrojenja pogođena napadima iranskih dronova, pri čemu su izbili požari i nastala "značajna materijalna šteta". U priopćenju navode da ekipe rade na gašenju požara i sprječavanju njihova širenja, ali nisu otkrili točnu lokaciju napada. Nema izvješća o ozlijeđenima.

Oprečne tvrdnje Irana i SAD-a o uništenju američkih letjelica Iran tvrdi da je srušio dva američka transportna zrakoplova i dva helikoptera, dok američki dužnosnici navode da su najmanje dva zrakoplova uništili sami zbog tehničkih problema tijekom operacije spašavanja. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da u akciji izvlačenja časnika nije bilo poginulih ni ozlijeđenih Amerikanaca, ali nije spomenuo gubitak letjelica. Okolnosti uništenja letjelica zasad nisu neovisno potvrđene.

Prekid interneta u Iranu traje 37 dana Prekid interneta u Iranu postao je najduži zabilježeni prekid na razini cijele države. Blokada interneta u zemlji traje već 37 uzastopnih dana, odnosno 864 sata.

Oman i Iran razgovaraju o sigurnosti plovidbe kroz Hormuški tjesnac Zamjenici ministara vanjskih poslova Omana i Irana održali su razgovore o mogućnostima osiguravanja nesmetanog prolaska brodova kroz Hormuški tjesnac. Razgovori su uslijedili nakon što je iranski dužnosnik u četvrtak izjavio da Iran s Omanom priprema protokol za praćenje prometa u tjesnacu.

Izrael: U 24 sata pogođeno više od 120 ciljeva u Iranu Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da je njihovo ratno zrakoplovstvo u posljednja 24 sata pogodilo više od 120 ciljeva u središnjem i zapadnom Iranu. Navode da su među metama bili položaji balističkih projektila, lokacije za proizvodnju i lansiranje dronova te sustavi protuzračne obrane.

Izrael pogodio zgradu u južnom Bejrutu Izrael je pogodio zgradu u južnom Bejrutu nakon što je prethodno izdao upozorenje na evakuaciju, izvijestili su libanonski državni mediji. "Neprijatelj je gađao zgradu koja je bila označena kao meta u području Ghobeiry prema Bir Hassan-Jnahu", prenijela je libanonska državna novinska agencija.

Izrael izdao upozorenje stanovnicima Bejruta Glasnogovornik izraelske vojske za arapsko govorno područje Avichay Adraee uputio je upozorenje stanovnicima južnih predgrađa Bejruta da napuste područje uoči vojnog napada. Izrael je od početka nove ofenzive na Libanon 2. ožujka više puta izvodio smrtonosne napade na gusto naseljena južna predgrađa Bejruta. Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, ubijeno je više od 1360 osoba, među njima najmanje 125 djece, dok je više od 4130 osoba ozlijeđeno, a više od milijun raseljeno.

Bahrein presreo stotine dronova i projektila od početka sukoba s Iranom Bahreinske obrambene snage objavile su da su njihovi sustavi protuzračne obrane od 28. veljače presreli i uništili 466 dronova i 188 projektila, otkako su Izrael i SAD započeli rat nizom napada na Iran, u kojima je ubijen bivši vrhovni vođa Ali Hamnei.

Egipat upozorio na "neviđenu eskalaciju" Egipatski ministar vanjskih poslova Badr Abdelatty telefonski je razgovarao s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Arakčijem, kao i s kolegama iz Turske i Pakistana. Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je ranije danas da je Abdelatty dan ranije razgovarao o "idejama i prijedlozima za postizanje potrebnog smirivanja" te upozorio na "neviđenu eskalaciju" na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će se na Iran "sručiti pakao" ako u roku od 48 sati ne pristane na dogovor ili ponovno otvori Hormuški tjesnac. Iran je odbacio prijedloge o privremenom primirju i traži trajni završetak rata uz čvrsta jamstva da SAD neće ponovno napasti.

Iran tvrdi da je srušio američki zrakoplov u potrazi za pilotom F-15 Iranski mediji izvijestili su da je Revolucionarna garda objavila kako je uništen američki zrakoplov koji je sudjelovao u potrazi za članom posade nestalog borbenog zrakoplova F-15. "Američki neprijateljski zrakoplov koji je tražio pilota srušenog borbenog zrakoplova uništili su borci islama u južnoj regiji Isfahana", prenijela je novinska agencija Tasnim, pozivajući se na Gardu.

Detalji akcije spašavanja Spašeni američki časnik skrivao se više od dva dana u planinama nakon što se katapultirao iz srušenog borbenog zrakoplova iznad Irana. Iako je bio ozlijeđen, uspio je izbjeći zarobljavanje dok su ga istodobno tražile američke specijalne snage i iranska Revolucionarna garda, objavio je Axios. Locirala ga je CIA, koja je koristila posebne metode kako bi prikrila potragu. Nakon što je utvrđena njegova točna lokacija, američke snage izvele su rizičnu akciju spašavanja uz snažnu zračnu potporu i izvukle ga iz neprijateljskog teritorija.

Iranski dronovi pogodili energetska i vodna postrojenja u Kuvajtu Iranski dronovi pogodili su dva postrojenja za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode u Kuvajtu. "Ovo je uzrokovalo znatnu materijalnu štetu i gašenje dviju proizvodnih jedinica", priopćilo je Ministarstvo električne energije, vode i obnovljivih izvora u objavi na platformi X. Nitko nije ozlijeđen.