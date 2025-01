Mark Rutte istodobno tvrdi da bi pobjeda Rusije za Savez značila puno veće troškove. Naglašava da Vladimir Putin nema veto ni pravo glasa o tome tko će se pridružiti NATO savezu u budućnosti i da eventualni dogovor o miru mora biti održiv kako se invazija ne bi ponovila.

"Stvarno moramo pojačati, a ne smanjivati našu potporu Ukrajini. Moramo promijeniti putanju kojom se kreće rat. Za sada, kao što znamo, linija bojišnice kreće se u pogrešnom smjeru. Ako postignemo loš dogovor, to će samo značiti da ćemo vidjeti predsjednika Rusije koji 'daje petice' čelnicima Sjeverne Koreje, Irana i Kine. To ne možemo prihvatiti. To bi geopolitički bila velika pogreška", izjavio je Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a.

