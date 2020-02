Sjever Italije je i dalje u blokadi nakon što je objavljeno da je umrla i četvrta žrtva od koronavirusa u toj zemlji.

Brojka zaraženih u Italiji od koronavirusa iznosi 153, uključujući četvero umrlih.

ANSA javlja kako je u ponedjeljak potvrđena i četvrta žrtva od opasnog virusa. Radi se o 84-godišnjaku iz Bergama koji je već bio hospitaliziran, javlja Corriere della Sera.

11 gradova je u svojevrsnoj izolaciji, a sjever zemlje u blokadi. U kućnoj karanteni je oko 50.000 ljudi. U nekim gradovima su zatvorene škole. Prekinut je i karneval u Veneciji.

Premijer Giuseppe Conte proveo je cijelu nedjelju u sjedištu Civilne zaštite. Rekao je kako je iznenađen eksplozijom širenja zaraze. "Ne treba paničariti, ali slijedite upute vlasti“, rekao je.

Iz izoliranih gradova i općina u Italiji stižu fotografije praznih polica i ogromnih redova ljudi u trgovačkim centrima koji stvaraju zalihe uslijed epidemije.

Prvi je od koronavirusa u Italiji umro umirovljeni 78-godišnjak iz okolice Padove, 21. veljače, u Venetu.

Vlak koji je krenuo iz Italije, a koji je zadržan na austrijskoj granici zbog sumnje na koronavirus, pušten je u Austriju. Testovi dvije Njemice za koje se sumnjalo da imaju koronavirus pokazali su se negativnima.

Za Europu rizik od koronavirusa "nizak do umjeren"

Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) ocijenio je, nakon brzog širenja zaraze u Italiji u kojoj su preminule četiri osobe, da je na području Europe rizik od zaraze novim koronavirusom "nizak do umjeren".

Vjerojatnost za daljnje širenje na području EU-a, eurozone i Velike Britanije je nizak, no širenje se ne može isključiti zbog mnogih nesigurnih čimbenika, objavio je centar u svojoj procjeni rizika u nedjelju navečer.

Zbog prisutnosti virusa u nekoliko zemalja izvan Europe sada su veći izgledi da će putnici iz drugih zemalja osim Kine donijeti virus u Europu, navodi ECDC, europska agencija sa sjedištem u Solni pokraj Stockholma.

Ravnateljica ECDC-a Andrea Ammon kaže da se sljedećih dana očekuje još slučajeva koronavirusa u Italiji te moguće u drugim dijelovima EU-a.

Broj zaraženih osoba u Italiji je snažno porastao tijekom vikenda i sada ih je više od 150, a preminule su četiri osobe. Najveći dio zaraženih je u regijama Lombardiji (112) i Venetu (22) u kojima živi deset odnosno pet milijuna ljudi i snažna su industrijska središta, prenosi ANSA.

U Lombardiji su preminule tri osobe, u Venetu jedna.

Sve preminule osobe starije su dobi, dvije žene i dva muškarca. Prvi je preminuo 78-godišnji muškarac iz okolice Padove 21. veljače, zatim je 77-godišnjakinja pronađena mrtva u svom domu 22. veljače u Casalpusterlengu. Treća je onkološka bolesnica koja je bila hospitalizirana u u bolnici u Cremi. Četvrta osoba je muškarac (84) koji je preminuo u bolnici u Bergamu u nedjelju navečer, objavio je u ponedjeljak Corriere della Sera.

U Italiji na snazi sve više mjera ograničavanja širenja virusa

Šef civilne zaštite Angelo Borrelli kazao je da je ukupno 24 zaraženih u kritičnom stanju i svi su na jedinicama intenzivne njege. Kazao je kako bi se u slučaju da se pojave daljnje potrebe za karantenom aktiviralo oko pet tisuća mjesta u vojarnama a prema potrebi angažirat će se i hotelski kapaciteti na sjeveru italije.

Premijer Giuseppe Conte isključio je u subotu mogućnost vraćanja graničnih kontrola prema susjednim europskim zemljama.

Vlasti još uvijek tragaju za nultim pacijentom koji je donio virus na sjever Italije i prenio ga na prvu poznatu žrtvu, 38-godišnjeg muškarca koji je hospitaliziran.

U Lombardiji nema nastave, zavoreni su muzeji, ne održavaju se mise. Vrata je turistima zatvorila i milanska katedrala, a operna kuća La Scala otkazala je predstave. Nema noćnog života iza 18 sati i ne rade ni noćni barovi i diskoteke, teretane.

U Milanu se u ponedjeljak vidjela rijetka slika - poluprazna sredstva javnog prijevoza, piše Ansa.

U tom gradu, u kojemu je u tijeku tjedan mode, dio modnih revija poput one Giorgia Armanija održan je u nedjelju bez publike uz video prijenos. Kinopredstave su otkazane, zavoreni su barovi i klubovi no restorani još rade.

U nekim dijelovima sjevera zemlje sveučilišta su otkazala nastavu. Tvtke su pozvane da organiziraju rasd zapsolenika od kuće .

Sjever zemlje stavljen je pod karantenu kako bi se usporilo napredovanje virusa covid-19.

Deset naselja u Lombardiji i jedno u Venetu, u kojima živi oko 50 tisuća stanovnika, policija je ovog vikenda obuhvatila mjerama izolacije koje uključuju policijske kontrolne točke, njih 43, kako bi se kontrolirao ulazak i izkazak stanovnika.

Za one koji prekrše mjere izolacije predviđena je kazna do tri mjeseca zatvora i novčana kazna do 200 eura.

Trgovine su u dvije najpogođenije regije i dalje otvorene a stanovnici izoliranih naselja žale se na nestašice te prenose kako se ograničeni brojevi kupaca puštaju u supermarkete koji se otvaraju na nekoliko sati.

Iza 18 sati ne radi kafići i noćni klubovi. Te mjere bit će na snazi do 1. ožujka.

"Ako se situacija pogorša mogle bi se poduzeti i drstičnije i snažnije mjere", kaže guverner Lombardije Attilio Fontana po uzoru na one koje su u Kini usvojene u Wuhanu.

Predsjednik Veneta Luca Zaia potpisao je uredbu o zabrani održavanja javnih događanja i nastave te zatvaranju muzeja do 1. ožujka. Venecijanski karneval u ponoć je stavio ključ u bravu.

"To je najozbiljnija mjera koju sam ikad poduzeo. Molimo građane za razumijevanje", rekao je Zaia.

Slične mjere su uvedene u Pijemontu, Furlaniji Julijskoj krajini, Trentinu Alto Adigeu, gdje su registrirana prva tri pozitivna slučaja, i Liguriji. U regiji Emilia-Romagna ima 9 zaraženih.

Trst bez noćnog života, karnevala, zatvorene škole, muzeji

U Furlaniji Julijskoj krajini, odlukom guvernera te pokrajine Massimiliana Fedrige i ministra zdravlja Roberta Speranze, od ponedjeljka su do 1. ožujka zatvorene sve škole i sveučilišta te otkazane sve javne manifestacije na otvorenom i zatvorenom prostoru te sporski i vjerski događaji a zatvoreni su i noćni klubovi.

Odlukom kriznog stožera sa sjedištem u Palmanovi zatvoreni su i muzeji. Furlanija Julijska krajina u subotu proglasila izvanredno stanje zbog prijetnje koronavirusa.

U toj regiji, najbližoj Hrvatskoj nema zabilježenih slučajeva koronavirusa a 20 sumnjivih slučajeva je pod stalnom kontrolom, objavio je stožer.

U slučaju potrebe za izolacijom zaraženih određena su dva centra u - blizini Trsta i Udina. Lokalne vlasti planiraju i dnevnu dezinfekciju sredstava javnog prijevoza.

Općina Trst otkazala je nastavu do 1. ožujka, kao i sve događaje na otvorenom i zatvorenom, rekreacijske, sportske i vjerske. U gradu nema noćnog života, zatvaraju se muzeji i knjižnice, a otkazana je i karnevalska povorka planirana za utorak, 25. veljače. (Hina)