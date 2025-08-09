Radioaktivna voda iz strogo čuvane vojne baze procurila u more: Sve otkrili povjerljivi dokumenti

Radioaktivna voda iz baze u kojoj se čuvaju britanske nuklearne bombe ispuštena je u more nakon što su stari cjevovodi više puta puknuli, otkrivaju službeni dokumenti.

Radioaktivni materijal ispušten je u morski zaljev Loch Long, blizu Glasgowa na zapadu Škotske, jer Kraljevska mornarica nije pravilno održavala mrežu od 1500 vodovodnih cijevi u bazi, utvrdila je agencija za zaštitu okoliša.

Skladište oružja u Coulportu na Loch Longu jedno je od najsigurnijih i najtajnijih vojnih postrojenja u Ujedinjenom Kraljevstvu. Tamo se nalazi zaliha nuklearnih bojevih glava Kraljevske mornarice za flotu od četiri podmornice klase Trident, koje su smještene u obližnjoj bazi.

Dokumenti koje je prikupila Škotska agencija za zaštitu okoliša (Sepa), vladino tijelo za kontrolu onečišćenja, sugeriraju da je do polovice opreme u bazi bila izvan predviđenog vijeka trajanja u trenutku kada su se dogodila curenja.

Oprema nije održavana?

Sepa navodi da su poplave u Coulportu nastale zbog "nedostataka u održavanju", što je rezultiralo ispuštanjem "nepotrebnog radioaktivnog otpada" u obliku niskih razina tricija, koji se koristi u nuklearnim bojevim glavama.

U jednom izvješću iz 2022. godine agencija je za curenja okrivila ponovljeni propust mornarice da održava opremu u dijelu namijenjenom skladištenju bojevih glava, te je ocijenila da planovi za zamjenu 1500 starih cijevi pod rizikom od pucanja ispod očekivanih standarda.

Ova curenja otkrivena su u nizu povjerljivih izvješća i e-mailova dostavljenih istraživačkom portalu The Ferret i podijeljenih s Guardianom, a koje su Sepa i Ministarstvo obrane pokušavali zadržati u tajnosti.

Objavljeni su po nalogu Davida Hamiltona, škotskog povjerenika za informiranje, nakon šestogodišnje pravne borbe novinara za pristup dokumentima, piše Guardian.

Britanska vlada inzistirala da dokumenti ostanu tajni

Britanska vlada inzistirala je da dokumenti moraju ostati tajni zbog nacionalne sigurnosti, no Hamilton je u lipnju presudio da se većina mora objaviti, ocijenivši da njihovo otkrivanje ugrožava ugled, a ne nacionalnu sigurnost.

Dokumenti su objavljeni u kolovozu nakon dodatnog kašnjenja, jer je Ministarstvo obrane zatražilo više vremena za pregled, pozivajući se na "dodatne sigurnosne razloge".

Nuklearne bojeve glave u Coulportu postavljaju se na britanske Trident projektile prije ukrcavanja na podmornice klase Vanguard i kretanja na tajne patrole kao dio britanskog nuklearnog odvraćanja.

Britanska flota nuklearnog oružja bazirana je u Faslaneu na susjednom zaljevu Gare Loch od ranih 1960-ih. Tricij se redovito nadopunjuje u bojevim glavama kako bi se održale njihove performanse.

Više puta dolazilo do curenja

Dokumenti Sepe pokazuju da je u Coulportu došlo do pucanja cijevi 2010. te još dva puta 2019. U kolovozu 2019. jedno je curenje ispustilo "znatne količine vode" koje su poplavile područje za obradu nuklearnog oružja, pri čemu je voda zagađena niskim razinama tricija prošla kroz otvoreni odvod u Loch Long.

Iako je Sepa navela da su razine radioaktivnosti bile vrlo niske i da nisu ugrožavale ljudsko zdravlje, utvrdila je da je do incidenta došlo zbog "nedostataka u održavanju i upravljanju opremom" koji su doveli do kvara spojke, što je neizravno uzrokovalo "nepotrebno stvaranje radioaktivnog otpada".

Nakon interne istrage i inspekcije Sepe, Ministarstvo obrane u ožujku 2020. obećalo je 23 mjere za sprječavanje daljnjih pucanja i poplava. Priznali su da je nepripremljenost uzrokovala "zbrku", "slom kontrole pristupa" i "nedostatak komunikacije o opasnostima".

Međutim, do pucanja cijevi ponovno je došlo 2021. godine, uključujući jedno i u drugom području s radioaktivnim materijalom, što je potaknulo još jednu inspekciju Sepe 2022. godine. Napredak u provođenju 23 mjere "bio je spor i u mnogim slučajevima odgođen", navela je Sepa, dodajući da su "događaji ukazali na nedostatke u upravljanju opremom diljem pomorske baze".

"Ponovljeni incidenti su šokantni"

David Cullen, stručnjak za nuklearno oružje iz londonskog think-tanka Basic, izjavio je da su ponovljeni incidenti onečišćenja šokantni, a pokušaji da se sakriju "skandalozni".

"Kraljevska mornarica je gotovo deset godina u programu modernizacije infrastrukture vrijednom gotovo dvije milijarde funti u Faslaneu i Coulportu, a čini se da ni 2022. nisu imali adekvatan sustav upravljanja opremom. Taj nemaran pristup prečesto je prisutan u programu nuklearnog naoružanja, a izravna je posljedica nedostatka nadzora", rekao je Cullen.

Coulport je izuzet od civilnih propisa o onečišćenju jer je vojna baza, ali Sepa je istaknula da nastoji osigurati da baza posluje "u skladu sa standardima ekvivalentnima onima u propisima o zaštiti okoliša, kako bi se zaštitili i okoliš i javnost".

"Značjano poboljšano upravljanje opremom"

Sepa je poručila da je "zadovoljna" što su Coulport i Faslane od tada napravili "značajna poboljšanja u upravljanju opremom i održavanju" te da se incidenti nisu ponovili.

Objavljuju godišnje podatke o radioaktivnim ispuštanjima iz Coulporta i Faslanea, zajedno s procjenama utjecaja na okoliš, uz tvrdnju da ti ispusti "nisu predmet regulatorne zabrinutosti".

Glasnogovornik Ministarstva obrane izjavio je da pridaju "najveću moguću važnost sigurnom i sigurnosnom postupanju s radioaktivnim tvarima" te da "nikada nije došlo do nesigurnog ispuštanja radioaktivnog materijala u okoliš".