Safaa Boular, najmlađa je osuđena teroristkinja u Velikoj Britaniji, ali mnogi se pitaju kakav ju je životni put doveo do planiranja masovnog ubojstva i doživotnog zatvora. BBC je potražio odgovore.

Roditelji Safaae Boular su marokanskog i francuskog porijekla s britanskom adresom. Prije Safaae dobili su kćer Rizlaine. Kada je Safaa imala šest godina par se razveo, pa je ona odrasla s majkom Minom i sestrom u londonskom stanu uz Temzu, gotovo preko puta impozantne zgrade britanske obavještajne službe MI6.

Safaa je s ocem ostala u dobrim odnosima, a majku Minu je tijekom suđenja okarakterizirala kao nasilnu i osvetoljubivu. Safaa je rekla da je majka nju i sestru odgajala u kaotičnom domu u kojem su se same morale brinuti o sebi.

Prema Safaainim riječima, Mina bi po stanu kada je bila ljuta, bacala šalice i pljuvala, a već sljedeći dan bi se ponašala kao da se ništa nije dogodilo te govorila da jako voli svoju djecu.

Majka Mina Dich (Foto: AFP)

Obitelj isprva nije bila posebno religiozna, ali dok su djeca odrastala, Mina je počela prihvaćati iznimno konzervativne interpretacije islama za koje bi čula na internetu.

Svoju je djecu potom tražila da se pokrivaju u tradicionalnu islamsku odjeću. Pobijesnila je kada je jednom prilikom otkrila da, tada 16-godišnja Rizlaine, komunicira s muškarcem putem intreneta i nosi zapadnjačku odjeću te da se šminka. Kćer je uvrijeđena pobjegla od kuće, ali se brzo vratila i popustila pod majčinim pritiskom te je i ona počela prisvajati ultrakonzervativne islamske stavove.

Mina se zgražala kada bi se Safaa telefonom čula s dječacima iz svoje škole. Djevojčici je zaplijenila telefon i natjerala je da nosi konzervativnu islamsku žensku odjeću.

''Ovaj dom nije dobar za mene''

Safaain se život, kako se moglo čuti na sudu, pogoršao kada je navršila 14 godina. Dijagnosticiran joj je dijabetes zbog kojeg je započela doživotnu terapiju injekcijama inzulina. Tijekom suđenja je kazala da ju je zapravo čak i usrećilo kada su joj dijagnosticirali bolest. ''Tada sam dobila svu maminu pažnju koju sam trebala. Prema meni se ponašala kao prema princezi. Ali nakon nekog vremena mama se navikla na dijagnozu, pa sam se opet morala brinuti sama o sebi. Ona se nije brinula o meni, a moj je dijabetes divljao'', kazala je Safaa. Zbog bolesti je nekoliko puta hospitalizirana.

Njihov je dom postao mjesto na kojem se odvijalo mnogo religioznih prodika, a malo roditeljstva, piše BBC.

Krajem kolovoza 2014. Safaa je pobjegla od kuće. ''Ovaj dom nije dobar za mene'', napisala je u poruci. Međutim, njezin bijeg nije dugo trajao. Pronađena je u jednom od lokalnih parkova. Dok je u obitelji vladao kaos Safaaina starija sestra Rizlaine je pokušala pobjeći u Siriju. Zaustavljena je u Istanbulu, jer je Safaa nazvala policiju da im kaže što smjera njezina sestra.

Safaina sestra Rizlaine Boular (Foto: AFP)

Neko su ih vrijeme nadzirali socijalna služba i policija. Ali kada su službe zaključile da Rizlaine nastavlja s normalnim životom, više nisu pratili taj slučaj.

Međutim, tijekom svjedočenja Safaa je otkrila detalj kojeg policija nije znala. Naime, Rizlaine se na nagovor majke ''udala'' za muškarca kojeg je upoznala samo pet dana ranije. ''Vjenčala'' ih je Mina. Kasnije su dobili dijete i vrlo se brzo rastali.

Online romansa s muškarcem iz Islamske države

Na Safaau su veliki utjecaj imali napadi u Parizu 2015. godine. Željela je doznati više o Islamskoj državi u Siriji i pitala se je li njezina dužnost kao muslimanke da pomogne ondje.

Preko interneta se upoznala s regruterkom žena u Raqqi. Zahvaljujući njoj Safaa je preko interneta upoznala brojne simpatizere Islamske države. ''To mi je bilo uzbudljivo, jer nisam smjela izlaziti s prijateljima iz škole'', rekla je Saffa na suđenju.

Na taj je način upoznala čovjeka koji će joj promijeniti život, dvostruko starijeg Naweeda Hussaina, koji je u Siriju otišao 2015. Nikada se nisu upoznali uživo, ali su preko interneta započeli romansu. Slao joj je fotografije sasvim normalnog života u Raqqi. Osim jedne, na kojoj se vidi kako stoji pokraj tijela javno smaknutog muškarca.

''Bio je veoma brižan, drag, laskav. To je bilo prvi put da sam primila toliko pažnje od muškarca'', kaže Safaa.

Tijekom dvotjednog odmora kojeg je u kolovozu 2016. provela kod djeda u Maroku, s Naweedom je dogovarala posjet Siriji i kako će se raznijeti. Naweed joj je poslao fotografiju svog prsluka bombe.

''Nemoj biti neodlučna kada treba izvući sigurnosnu iglu. Tvoja je čast vrjednija od bilo kojeg života nevjernika'', napisao joj je. Također ju je izvijestio da njegova igla ima odgodu od pet sekundi i da jedva čeka da je izvuče da vidi kako će mu se neprijatelj prvo smijati, a onda će sve eksplodirati.

Uskoro su se u međusobnom videoprijenosu kojem je prisustvovalo nekoliko ljudi, uključujući i državnog šeika IS-a, ''vjenčali'' preko interneta.

Tajni agenti MI5 izvukli informacije

Već su u to vrijeme i Safaa i njezina sestra bile sumnjive policiji. Po povratku iz Maroka, Safaa je pozvana na policijski razgovor. Priznala im je da je komunicirala s Naweedom Hussainom i rekla za plan da posjeti Siriju. Odmah su joj zaplijenili telefon i putovnicu. U sve se s posebnim nadzorom odlučio uključiti i MI5. Putem interneta su tajni agenti glumili britanske ekstremiste. Njihov je zadatak bio da otkriju što je više moguće o Naweedu.

Predstavili su mu se pod imenima Abu Maryam i Abu Samina i nudili se da će organizirati napad na Veliku Britaniju. On im je poslao popis mogućih meta, uključujući i O2 Arenu u Londonu te British Museum. Ali im je objasnio da im zapovjednici u Raqqi mogu pomoći samo ako znaju tko su. To znači da su mu morali poslati fotografije putovnica i snimljeni video mučenika koji će biti objavljen nakon napada.

Kako mu to nisu htjeli poslati, Naweed koji se predstavljao kao Abu Usama, se ponudio da će on pomoći. Samo, rekao im je, moraju nabaviti oružje, a on će pronaći još dvojicu koji će im u Britaniji pomoći s napadom. U međuvremenu je Naweed shvatio da Safaa neće moći doći u Siriju, jer joj je oduzeta putovnica, pa joj je predložio da napad izvrši u Velikoj Britaniji.

Obavijestio ju je da će napad biti izvršen na British Museum, da će imati pomagače, ali da neće znati kada sve do dana kada napad treba izvršiti.

Tužitelji su na sudu dokazivali da je ona pristala na plan kako joj ga je izložio Naweed te da je ona jedna od ''dvojice koja će pomoći s napadom u Britaniji'', koji su navedeni u njegovoj komunikaciji s tajnim agentima MI5. Kao dokaz sudu su iznijeli podatak da je Safaa govorila o posjetu muzeju u travnju, netom prije uhićenja. Međutim, ona objašnjava da je posjet British Museumu bio prijedlog njezine socijalne radnice.

Misteriozna ''braća''

'''Brat 4' je član moje obitelji. Neće znati ništa osim gdje moraju doći taj dan kako bi pokupili oružje. Mislim da su 'brat 3' i 'brat 4' bonus od Alaha'', napisao je tajnim agentima MI5 dok je pripremao napad, ne znajući njihov pravi identitet.

Agenti su znali da ''brat 4'' ne može biti njegov pravi brat, jer je on u tom trenutku odsluživao zatvorsku kaznu, pa su zaključili da preostaje još samo jedan član obitelji, a to je Safaa.

Sljedećeg dana Naweed je poginuo u napadu dronom vojnih snaga SAD-a, prema informacijama koje je od američkih kolega dobio MI5.

Safaai se preko interneta javio tajni agent MI5 pod imenom Abu Nadeem te joj priopćio: ''Sestro, imam divnu vijest – Abu Usama je postao mučenik, neka ga Alah prihvati na nebu. Slavimo ovo putovanje, ali moram se pobrinuti da se nastavi plan na kojem ste zajedno radili. Za sada sestro, ne radi ništa dok te se ponovno ne javim''.

U Safaainom domu agenti su već prije bili postavili prisluškivače i njima je zabilježena histerična Safaaina reakcija nakon što joj je priopćeno da je Naweed mrtav.

''To je ono što si htjela'', rekla joj je sestra.

''Mnogi ti ljudi zavide. Korak smo bliže. Da si ti umrla prva, sad bi ti čekala njega. On tebe čeka'', rekla joj je sestra.

Sljedećeg dana se Safaai javio ''Abu Nadeem'' i zatražio je da mu objasni što je točno dogovarala s Naweedom. Ispričala mu je sve što zna i napomenula da želi ubrzati pripreme kako bi što prije izveli napad.

Ubrzo je uhićena, optužena za pripremanje terorističkog napada i zadržana u zatvoru. Istražitelji su morali ustanoviti tko je još uključen u planiranje napada, pa su nadzirani njezini telefonski pozivi.

Tijekom jednog je majku pitala je li policija pronašla određeni jastuk. Upravo je u njega sakrila tajni telefon. ''Imaš li moj jastuk, znaš onaj sa smajlićem? Imam loša sjećanja na njega, jesi li ga bacila?'', pitala je majku koja je bila zbunjena tim pitanjem. Dva dana kasnije ponovno je pitala za jastuk, ali joj je majka rekla da ga je policija uzela.

Kodna riječ ''čajanka''

Iako je bila u zatvoru, ohrabrivala je majku i sestru da nastave s napadom. O napadu su pričale koristeći za njega riječ ''čajanka''. Upravo je taj razgovor o ''čajanki'' koja se trebala održati u određeni četvrtak, doveo do zaključka da su još njih dvije uključene u pripreme za napad.

Majka i kćer u međuvremenu su kupile dva paketa noževa. Zadržale su najveće, a ostale bacile. Dean Haydon, koordinator kontraterorizma u Scotland Yardu rekao je da je istraga obitelji Boular bila najneobičnija istraga koju su on i njegov tim ikada provodili.

''One su prilično disfunkcionalne kao obitelj'', rekao je Haydon. Istražitelji nisu uspjeli shvatiti tko je bio vođa u toj obitelji, čak ni trenutak u kojem je Mina postala prijetnja. Ponekad bi se vlastima prezentirala kao zabrinuti roditelj, a ponekad bi dobili potpuno drugačiji uvid u njezin karakter. Kada je tek otkrila da Safaa želi u Siriju bila je jako ljuta, čak ju je vrijeđala. Ali njezina kćer je ispričala da je majka također razmišljala o odlasku u IS u Siriji.

Kada je došlo vrijeme suđenja, Safaa Boular je bila drugačija osoba. Njezina majka i sestra bile su potpuno pokrivene, čak su imale i veo koji im je u potpunosti prekrivao lice, a Safaa je bila obučena kao većina britanskih 18-godišnjakinja. Na sudu je ispričala da je kod kuće bila izolirana.

''Od kad sam došla u zatvor Medway, dobila sam priliku razgovarati s ljudima različitog porijekla, s dečkima, ljudima različitih vjera i kultura. Nastojim biti najbolja osoba koja mogu radije nego da sve informacije dobivam iz knjige'', rekla je na sudu. Međutim, promijena koju je doživjela u resocijalizaciji ne briše protuzakonitost njezinih postupaka planiranja terorističkog napada zbog čega je i odbila doživotnu zatvorsku kaznu.