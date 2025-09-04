Putinov propagandist izrekao jezivu prijetnju članici NATO-a: "Potopit ćemo vas nuklearnim torpedom"

Vladimir Solovjov, jedan od vodećih propagandista režima ruskog predsjednika Vladimira Putina, zaprijetio je da će Rusija potopiti Veliku Britaniju novim nuklearnim torpedom Posejdonom.

Solovjov je na ruskoj državnoj televiziji pozvao na to da Posejdon oslobodi plimni val nad Britanijom i potopi cijelo stanovništvo te sugerirao da bi to bila dobra ideja.

"Ne pozivam ni na što, ni na koji način, jednostavno izjavljujem - Britanci kažu da im je zadatak nanijeti nam strateški poraz. Pa, neka to kažu iz vode", rekao je.

Njegova tirada se nastavila, pozivajući na uništenje NATO država Latvije i Estonije, tvrdeći da su korištene za lansiranje ukrajinskih dronova na ruski teritorij.

"Dakle, ova mjesta treba izbrisati s lica zemlje. Ako otamo krenu na naš teritorij, moramo uzvratiti", poručio je.

Neispitano super oružje dizajnirano je za nošenje strateških nuklearnih bojevih glava težine do 100 megatona i moglo bi uzrokovati katastrofalna razaranja.

Ruski izvori kažu da dron može dosegnuti brzinu do 185 km/h pod vodom i da je sposoban raditi na dubinama ispod 917 metara.