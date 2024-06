Susret zbog kojeg strahuje svijet: Vladimir Putin stigao u Sjevernu Koreju

Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u utorak u prvi posjet Sjevernoj Koreji nakon 24 godine, obećavajući da će poboljšati trgovinske i sigurnosne veze s tom zemljom i podržavati je u odnosu prema Sjedinjenim Državama.

Ruski državni mediji objavili su da je zrakoplov s ruskim predsjednikom sletio u Pjongjang oko 2:45 sati ujutro po mjesnom vremenu nakon kraćeg zaustavljanja na ruskom Dalekom istoku. Putin je rekao da će odnose sa Sjevernom Korejom podignuti na višu razinu te je obećao bezrezervnu potporu toj zemlji, izvijestila je sjevernokorejska državna agencija KCNA uoči njegova posjeta.

