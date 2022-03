Premijer Plenković otišao je u španjolsku NATO bazu vidjeti zbog čega je došlo do propusta nad hrvatskim nebom. Sastao se sa španjolskim premijerom. Istodobno ministar Banožić sudjelovao je na NATO sastanku u Bruxellesu gdje je dogovorio suradnju s Mađarima.

Reporterka Sabina Tandara Knezović je u Dnevniku Nove TV razgovarala s vojnim analitičarom Ivicom Mandićem o aktualnim događajima povezanim s Rusijom i Ukrajinom te padu letjelice u Zagrebu.

"Rješenje problema je da mi postavimo integrirani sustav protuzračne i proturaketne obrane i to je naprosto nešto što se mora postići što prije", naveo je Mandić.

Jedna letjelica već je pala na hrvatski teritorij i to u Zagrebu, no trebamo li se bojati da se to ponovno može dogoditi? "Važno je da saveznici vrše nadzor vlastitog zračnog prostora i da informacije o nekakvim mogućim prijetnjama ili neidentificiranim letjelicama dođu na vrijeme kod nas. I to je sad najvažnija mjera", objasnio je.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova reklo je da se Hrvatska ne smije kockati slanjem oružja u Ukrajinu. "Apsolutno se ne trebamo bojati njihovih prijetnji. To je pucanj u prazno i sastavni dio jedne kampanje gdje se prijetnjama želi zastrašiti državno vodstvo da u strahu donosi odluke", dodao je.

Hrvatska je vrlo utjecajna u regiji, kazao je. "Za relativno kratko vrijeme je postigla da je članica Europske unije i NATO-a te je ona primjer zemljama u regiji kako se treba postupati da se zemlja razvija, raste standard i da se koriste sve dobrobiti članstva u EU-u i NATO-u."

Ukrajina i Rusija tvrde da su pred nekakvim kompromisom. "Apsolutno ne sa stajališta koje zastupaju Rusi. Zašto bi na bilo koje ustupke u ovom trenutku Ukrajina pristala? 50 posto borbene moći oružanih snaga Ruske Federacije je izgubljeno u Ukrajini", komentirao je.

Blokirane tri jahte na Jadranu te bankovni računi sedam tvrtki, direktor Đure Đakovića: "Sad je ugroženo kompletno poslovanje"

VIDEO Rusi bombardirali zgradu sa ženama i djecom u Mariupolju. Biden oštro poručio: "Putin je ratni zločinac"

Jedna novinarka je u programu uživo pred kamere državne televizije stala s transparentom neodobravanja ruske agresije i kažnjena je s 250 dolara. "Apsolutno ne mislim da će je kazniti zatvorom. Novinari su važni u demokraciji. Zbog jednog transparentna nekoga kazniti zatvorom je pucanj u vlastite noge", naveo je.

"Čisto sumnjam da će Putinovi oligarsi dati mu priliku. Mislim da je ovo put u pad Putina definitivno", zaključio je Mandić.

