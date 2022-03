Poljski veleposlanik u Hrvatskoj Andrzej Jasinowski komentirao je situaciju u Ukrajini za N1. Istaknuo je da ruski predsjednik Vladimir Putin želi novu zonu interesa.

Poljski veleposlanik u Hrvatskoj Andrzej Jasinowski je poručio da se ''Poljska zalaže za snažniju reakciju Zapada jer Vladimir Putin svaki dan postaje sve gladniji i ako mu se ne odgovori žestoko pitanje je samo koja će druga država biti nova meta''.

Što se tiče pada letjelice u Zagrebu, Jasinowski kaže da se osjeća apsolutno sigurno u Hrvatskoj. Nije htio komentirati zabranu preleta Zorana Milanovića.

Napomenuo je da je Poljska znala da će se dogoditi rat. ''Još u studenom su naš premijer i predsjednik putovali diljem Europe kako bi informirali da je Rusija spremna za rat. Vrlo detaljne informacije dali smo i Hrvatskoj i drugim vlastima. Različito je imati informacije i vjerovati u njih. Htio sam da svi u EU i NATO-u znaju što će se dogoditi'', ističe poljski veleposlanik. Mnogi su, kaže, bili skeptični.

''Govorili su nam da se mi Poljaci bojimo Rusa, ali da Putin neće riskirati i ući u rat. Mislim da je zapadni svijet napravio veliku pogrešku. Oni ne mogu pratiti način razmišljanja Putina jer je on potpuno različit od našega'', rekao je Jasinowski za N1.

''Želi da Hrvatska izađe iz NATO-a''

Poljski veleposlanik podsjeća da je Putin više puta službeno objavio da je raspad SSSR-a pogreška te da želi učiniti Rusiju većom i snažnijom.

''Kako onda možemo biti iznenađeni ovime što se dogodilo? On je rekao i da želi podijeliti svijet na tzv. zone interesa. Želi da Hrvatska i Poljska izađu iz NATO-a. Želi novu zonu interesa'', smatra Jasinowski.

Smatra da, ako uvedemo još strože sankcije i brže ih uvedemo i to ne zaustavi rat, neka međunarodna mirovna misija bi možda bila rješenje. ''UN je osudio tu vojnu akciju, možda je to način da se kroz tu mirovnu misiju uključu više zemalja od NATO-a i EU-a'', rekao je Jasinowski.

Po njemu, prvo i osnovno pravilo je ne ubijati one koji imaju različito mišljenje. ''Mislim da smjesta moramo reagirati jer budemo li čekali on će postati još gladniji. Oprostite, ali on se ponaša kao šef mafije'', jasan je.

''Njegova glad svaki dan raste. Danas će možda pregaziti Ukrajinu pa prijeći na Poljsku, zemlje Baltika pa i Hrvatsku. Možda bi se nešto moglo dogoditi u BiH. Možda bi se gospodin Dodik htio pridružiti'', rekao je Jasinowski.

''Već smo u ratu''

Po njemu, postoje tri scenarija raspleta ove krize. ''Prvi je pozitivan - Putin će shvatiti da je ovo bila pogrešna odluka i povući vojsku. No to nije baš realistično.

Drugi scenarij je vrlo realističan – sankcije će upaliti. Rusko društvo ih mora osjetiti jer oni podupiru njega trenutno zbog propagande.

Treći scenarij je da će biti prisiljen dati ostavku jer ljudi iz njegovog kruga gube stotine milijuna dolara, gube svoju imovinu. Možda će shvatiti da on ovime uništava i Rusiju. Prilično će brzo bankrotirati Rusija - u nekoliko tjedana ili mjeseci'', smatra Jasinowski.

''Moje osobno mišljenje je da smo već u ratu. Europske zemlje i druge već su napadnute. Možda ne tenkovima, ali napadnuti smo. Pogledajte velike brojeve izbjeglica, rastuće cijene energenata i hrane. Već smo izloženi tom jednom napadu i već smo upleteni. Sve metode i svaki korak koji se može učiniti u zaustavljanju krvoprolića, nešto je što je poželjno'', zaključio je.