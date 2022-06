Kako će završiti rat u Ukrajini, a onda i Putin? Odgovore na ta pitanja traže analitičari od kada je počeo rat u Ukrajini. Bivši obavještajac koji sada radi za Fox News ponudio je svoj scenarij kraja ruskog predsjednika.

Daniel Hoffman, bivši viši časnik CIA-e, koji je služio kao šef moskovske postaje, a danas radi na američkoj TV postaji Fox News ponudio je svoju verziju kraja ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Tvrdi da bi Putin mogao završiti kao Trocki koji je po nalogu Staljina ubijen sjekirom.

Hoffman navodi da bi Putinovi suradnici mogli pokušati atentat zbog, neuspjele invazije na Ukrajinu. Bivši obavještajac smatra i da pokušaj svrgavanja Putina mora biti izrazito brzo obavljen.

Kaže i kako bi Putin mogao biti ubijen udarcem čekićem u glavu u zavjeri iza koje stoji njegov najuži krug ljudi.

"Momci koji će to učiniti bit će izrazito tajnoviti tako da Putin ni na što ne posumnja i ne ubije ih prvi. Napad će se dogoditi iznenada. Bit će to možda udarac čekićem u glavu. Druga opcija je Putina spremiti u ludnicu. To je također vrlo izgledan scenarij", kazao je Hoffman za Daily Beast.

Hoffman navodi tri ključne osobe koje će stajati iza zavjere. To su, vjeruje, ministar obrane Sergej Šojgu, tajnik ruskog Vijeća sigurnosti Nikolaj Patrušev i direktor FSB-a Aleksandar Bortnikov.

Nagađa i da netko od te trojice ima ambicije postati novi vladar Rusije.

Sovjetski revolucionar Lav Trocki ubijen je po nalogu Staljina sjekirom za led.