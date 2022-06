Rat u Ukrajini traje već 124 dana i ne nazire mu se kraj. Ruski vojnici sada, kako tvrdi Ukrajina, usmjeravaju svoje napade na grad Lisičansk, a predsjednik Rusije Vladimir Putin prvi put od početka napada na Ukrajinu putuje van Rusije, najavila je ruska državna televizija.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:



8:25 Čelnici NATO-a pozvat će turskog predsjednika Tayyipa Erdogana da ukine svoj veto na zahtjev Finske i Švedske za pridruživanjem vojnom savezu. Oni će se sastati na trodnevnom samitu u Madridu u utorak.

Turska, tradicionalni ruski saveznik, optužila je Švedsku i druge skandinavske nacije da podržavaju kurdske militante i druge skupine koje Turska smatra teroristima.

Čelnici NATO-a se nastoje dogovoriti i o većoj vojnoj pomoći Ukrajini, povećanju zajedničkih izdataka za obranu, novoj odluci da se uhvati u koštac s kineskim vojnim usponom i da se više vojnika stavi u pripravnost za obranu Baltika u slučaju ruske ofenzive.

8:19 Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva objavilo je najnovije obavještajne podatke. "Tijekom idućih tjedana ruska kampanja će se vrlo vjerojatno sve više oslanjati na ešalone pričuvnih snaga", priopćili su.

To uključuje pričuvu ruske borbene vojske, koja je sastavljena od honorarnih dobrovoljaca koji su raspoređeni kao cijele jedinice tipično za sigurnosne zadatke pozadi. Još jedan sastav pričuvnika čine branitelji koji su služili vojsku u posljednjih pet godina.

"Ruske vlasti vjerojatno koriste dobrovoljce za popunjavanje bataljuna u okviru redovnih brigada", dodaje se u priopćenju. "Unatoč stalnom manjku broja rezervista koji se mogu rasporediti za Ukrajinu, rusko vodstvo vjerojatno i dalje oklijeva narediti opću mobilizaciju", navode.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/sKDdkkH7BC



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/i963Jlmikl