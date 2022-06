Rat u Ukrajini traje već 123 dana. Ukrajina premješta svoje snage kako bi stekla taktičku prednost nad Rusijom čiji je predsjednik Vladimir Putin obećao Bjelorusiji da će isporučiti mobilni raketni sustav koji ima domet do 500 kilometara i može nositi konvencionalne ili nuklearne bojeve glave.

Ukrajina objavila da premješta svoje snage iz ruševina grada Sjeverodonecka na više položaje u susjednom gradu Lisičansku

Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao Bjelorusiji rakete Iskander-M za suprotstavljanje "agresivnom" Zapadu

Nema napretka oko ulaska Švedske i Finske u NATO, poručio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan glavnom tajniku NATO-a Jensu Stoltenbergu

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko zatražio istragu zbog lažnih poziva









Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:



8:10 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je u subotu navečer da će Ukrajina vratiti sve gradove koji su zauzeli Rusi, uključujući Sjeverodoneck koji je u njihove ruke pao nakon mjesec dana duge, krvave bitke.

Zelenski je u govoru naciji kasno navečer rekao da ukrajinski duh neće biti slomljen. "I zato će svi naši gradovi, Sjeverodoneck, Doneck, Luhansk..", svi će biti vraćeni", rekao je.

Bilo je to prvi put da je Zelenskij u obraćanju spomenuo Sjeverodoneck, koji je pao u moskovske ruke nakon tjedana brutalne borbe.

"U ovoj fazi rat je duševno i emotivno težak.. Ne znamo koliko će dugo trajati, koliko ćemo još udaraca pretrpjeti prije nego što vidimo da je pobjeda na obzoru", rekao je.

Neprestani napadi dokaz su da sankcije Rusiji nisu dovoljne da se pomogne Ukrajini, naglasio je.

"Trebamo oružje. Moderni protuzračni sustavi koje naši partneri imaju ne bi trebali biti za poligonima za obuku ili u skladištima. Trebaju biti ovdje, na terenu".



7:42 Četiri eksplozije čule su se u Kijevu u nedjelju ujutro, u stambenoj četvrti blizu središta grada u kojoj je izbio požar i nadvija se gusti sivi dim, javila je agencija France presse.

#Kyiv mayor @Vitaliy_Klychko said that people may still be under the rubble of a building. Journalists publish footage from the site of the missile impact, taken an hour ago.



Interior Ministry adviser Gerashchenko said that one of the rockets fell on a kindergarten. pic.twitter.com/XYDbLV9nhH — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2022

Eksplozije su se čule oko pola sata nakon što je označena zračna opasnost u glavnom gradu koji nije bio na meti ruskih bombardiranja oko tri tjedna.

"Više eksplozija u četvrti Ševčenkivski", napisao je na Telegramu gradonačelnik Vitalij Kličko. Kijev Independent dodaje da je Kličko javio o dvije hospitalizirane osobe.

⚡️Klitschko: Emergency services evacuate people following Russian missile assault on Kyiv, 2 hospitalized.



Kyiv Mayor Vitali Klitschko reports that there are people trapped under rubble of a nine-story Kyiv building that was hit by a Russian missile early on June 26. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 26, 2022

We just arrived in #Kyiv by train & as soon as we got out of the railway station, city was hit by 4 missile strikes. #war #Russia #invasion #Ukraine @AlessioMamo pic.twitter.com/Rsm7067tnK — Lorenzo Tondo (@lorenzo_tondo) June 26, 2022

"Vozila hitne pomoći i spasioci su na licu mjesta. U dvije zgrade spašavanje i evakuacija stanovnika je u tijeku", dodao je.

#Russia fired a number of missiles at #Kyiv. One "high precision" missile hits "military object" - a high rise residential building in Kyiv. People trapped in debris reported.🇷🇺must be punished for all its #warcrimes.🇺🇦must be provided with heavy weapons to #StopRussianAggression pic.twitter.com/nkkqp3j1By — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) June 26, 2022



Krajem travnja, ukrajinska novinarka Radio Libertyja ubijena je u svom stanu u Kijevu koji je pogođen u ruskom napadu do kojeg je došlo tijekom posjeta ukrajinskoj prijestolnici glavnog tajnika UN-a Antonija Guterresa.



