Zbog iznenadnog štrajka ugroženi planovi milijunima putnika: "Preporučujemo odgodu putovanja"

Neočekivani štrajk francuskih radnika Eurotunela, podmorske poveznice između Britanije i kontinentalne Europe, u četvrtak je prekinuo željeznički promet preko La Manchea, ugrozivši planove mnogih putnika za božićne praznike.



"Današnji poziv na štrajk koji su uputili predstavnici sindikata osoblja Eurotunela u Francuskoj rezultirao je potpunim prekidom usluge i zatvaranjem naših terminala u Francuskoj i Velikoj Britaniji", priopćio je glasnogovornik Getlinka putem elektroničke pošte.

Tvrtka je dodala da su sindikati odbili isplatu bonusa od 1.000 eura koji je najavila uprava, zahtijevajući da se iznos utrostruči.

Željeznička kompanija Eurostar preporučila je objavom na X-u "odgodu putovanja ako možete, čak i ako je do sutra".

We'd urge all passengers to postpone their travel due to the Channel Tunnel closure and the continuing uncertainty. Again; we are very sorry for the impact this is having. Thank you for your understanding.