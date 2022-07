U SAD-u je došlo do pucnjave na paradi povodom Dana neovisnosti. Deseci hitaca ispaljeni su tijekom parade za 4. srpnja u Highland Parku u državi Illinois.

Parada povodom 4. srpnja u Highland Parku iznenada je zaustavljena zbog pucnjave oko 10 minuta nakon njezina početka u ponedjeljak u 10 sati ujutro.

Pogođen je nepoznat broj posjetitelja parade, a stotine ljudi dale su se u bijeg tražeći sigurnost.

Fox32 piše da je jedna osoba poginula, a više ih je ranjeno u pucnjavi.

Debbie Glickman, stanovnica Highland Parka, rekla je da je bila u paradi s kolegama. Kako je rekla, trebali su krenuti na glavnu rutu kada je vidjela ljude da bježe iz tog područja.

"Ljudi su počeli govoriti 'Eno strijelca, eno strijelca, eno strijelca'", rekla je Glickman. "Tako da smo samo pobjegli. Tamo dolje je bio masovni kaos", dodala je.

Nije čula nikakve zvukove niti je vidjela ikoga tko je bio ozlijeđen. "Tako sam izbezumljena", rekla je. "To je jednostavno tužno", dodala je.

Novinar Chicago Sun-Timesa tvrdi da je vidio prekriveno više tijela i još petero ranjenih ljudi prekrivenih krvlju u blizini tribine s koje su građani promatrali paradu.

Dok su bježali s rute parade u Centralnoj ulici u središtu Highland Parka, posjetitelji su ostavljali stolce i dječja kolica tražeći zaklon, ne znajući što se zapravo događa.

Jedan od svjedoka je rekao da je izbrojao više od 20 hitaca. U povorci su bila prisutna velika policijska i vatrogasna vozila.

"Maknite se. Nije sigurno biti ovdje", poručila je policija građanima. Policajci su na ulicama s dugim cijevima.

Lokalna dužnosnica Nancy Rotering na Twitteru je napisala da se parada zbog pucnjave odgađa.

Highland Park Police are responding to an incident in downtown Highland Park. Fourth Fest has been canceled. Please avoid downtown Highland Park. More information will be shared as it becomes available.