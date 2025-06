Ivanina potresna priča širi se Hrvatskom: "Znam samo da si čovjek koji ne zna da ima kćer"

"Kakvu posebnu ulogu u cijelom mom životu igraš, to je neopisivo! Ne znam tko si, kako se zapravo zoveš, kako izgledaš. Ne znam kakav je osjećaj slaviti Dan očeva, kako je to kao dijete pasti ti u zagrljaj, tebe zvati tata", napisala je Ivana Mujan (39).

Ovako počinje njezina potresna priča o potrazi za ocem kojeg nikada nije upoznala. Njezine riječi mjesecima se šire društvenim mrežama. Ni nakon DNK analiza, razgovora, pokušaja, tragova… Ivana nije bliže saznanju tko je on. Ali ne odustaje. Odlučna je saznati tko je muškarac kojega je njezina majka upoznala na Dugom Otoku na Veliku Gospu 1985. godine.

"Kao što usvojena djeca žele saznati tko su im pravi roditelji, tako i ja želim saznati za svog oca. Činjenica je da sam ja njegova kći. Ja nosim njegovu DNK. Ne želim da ostane na tome da mi je otac 'fantom', nego da se ispuni praznina njegovim imenom", objasnila je Ivana koja je rođena u Zadru, ali gotovo cijeli život živi u Austriji.

O svom ocu gotovo ništa ne zna jer njezina majka, rekla nam je, nikad nije pričala o njemu. Otkrila je tek da je to bio jedan susret u ljeto '85. u Salima na Dugom Otoku kod Zadra.

Milka Mujan Foto: Privatna arhiva

"Ne osuđujem ja majku što je ostala trudna i rodila, nije ni prvi ni zadnji slučaj. Ali trebala je biti iskrena i reći kako je zaista bilo kad je njeno dijete počelo ispitivati. Bez sramote i bez straha", kaže.

A njezina majka, Milka Mujan (66) iz Žitnića, ispričala joj je tek da je to ljeto u bivšoj diskoteci Rošo upoznala muškarca smeđe kose koji je bio malo stariji od nje, predstavio joj se kao Miljenko. Bio je u grupi koju su činili djelatnici tvrtke Industrogradnja. On se izdvojio i došao do nje. Majka je pak tada radila u tvrtki Mardešić.

U pokušaju da otkrije tko je njezin otac, Ivana se obratila i kompanijama koje se bave analizom DNK.

"Na početku moje potrage sve podudarnosti su bile jako daleke. Na tome je teško graditi, ali sam se ipak trudila da kroz njih dođem do oca ili članova obitelji mog oca. Puno ljudi sam kontaktirala kroz društvene mreže. Ali je naporno - ili ti ne odgovore ili ti ne mogu pomoći. Najnoviji tragovi me vode do okolice Zagreba, pa čak i u Zagorje i Krapinu", rekla je Ivana i dodala da potraga dugo traje, a u njoj ima i uspona i padova.

Ivana Mujan Foto: Privatna arhiva

U svom apelu koji je objavila na društvenim mrežama Ivana se još jednom obratila svom neznanom ocu: "Nadam se da si još živ. S obzirom da i sama ulazim u zrele godine željela bih samo znati svoje porijeklo i na koga sličim, drugih interesa nemam".

"Želim da mi tata zna, ma kako se zvao i gdje god bio, ja njega ne osuđujem. I, ako ga nađem, njegovo ime će biti zaštićeno i neću javno reći tko je. Želim ga naći, u najboljem slučaju živog, i da provedemo ostatak vremena", dodala je.

"Znam samo da je čovjek koji ne zna da ima kćer", poručila je Ivana.

Iako su njenu priču na društvenim mrežama podijelile stotine ljudi, a mnogi od njih javili su joj se i u komentarima, Ivanina priča i dalje nema sretan završetak. Jedan dio nje jednostavno nedostaje, a ona ne može i neće odustati od potrage za njim.

Ivana Mujan Foto: Privatna arhiva