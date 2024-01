FOTO Drama u Njemačkoj: Naoružani muškarac držao četiri taoca u kafiću, oglasila se policija

Naoružani počinitelj u petak je navečer upao u poslovnicu Starbucksa na njemačkom Münsterplatzu. Tamo je držao četiri osobe kao taoce.

Bild piše da nije jasno tko su bili taoci ni kakvo je oružje muškarac imao sa sobom. Po dojavi, veći broj policijskih snaga ogradio je centar grada oko kafića, a okupilo se više od 100 promatrača na barijerama.

Derzeit läuft ein polizeilicher Einsatz in #Ulm . Der nördliche #Münsterplatz ist abgesperrt. Das Gebiet weiträumig meiden.

Policija je dojavu zaprimila oko 18:50, priopćili su da je muškarac napustio mjesto događaja u 20:20 zajedno s taocem i pobjegao.

Odjednom su na mjesto događaja ispaljena četiri hica, a ljudi su se razbježali u panici. Policajci su vikali: "Svi odlazite!", dodaje Bild.

#BREAKING | Gunman holding 4 people hostage at Starbucks in Ulm, Germany - SWP pic.twitter.com/mTZL32nopS

Mehrere Schüsse: Geiselnahme in Starbucks-Filiale in Ulm ❗❗❗❗❗

Mit einer Schusswaffe brachte der Pistolen-Mann vier Geiseln in seine Gewalt!#BadenWürttemberg #Ulmhttps://t.co/HYIoQAUbxT