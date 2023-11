VIDEO Naoružani muškarci pucali po autobusnoj stanici: Ubili ženu, ranili osmero ljudi

Izraelska nacionalna služba za hitne slučajeve MDA priopćila je da je u pucnjavi na autobusnoj stanici u Jeruzalemu ubijena 24-godišnja žena, dok je ozlijeđeno osam osoba, od kojih je petero u teškom stanju, jedan u srednje teškom, a dvoje je ljudi zadobilo lakše ozljede.

Izraelski ministar vanjskih poslova rekao je da su "dva teško naoružana" napadača ubijena. Još se ne znaju detalji o tome tko su oni bili.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7