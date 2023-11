Važna obavijest za umirovljenike: Ovo morate učiniti da dobijete jednokratnu naknadu

Kako bi ostvarili svoje pravo na jednokratnu naknadu, umirovljenici kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva, korisnici samo inozemne mirovine i korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, kojima ukupno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 700 eura, HZMO-u trebaju do 30. studenog dostaviti dokaz o iznosu mirovine za rujan 2023. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

Dokaz može biti potvrda banke iz koje se vidi neto iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za rujan 2023. te izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi neto iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za rujan 2023., javlja HZMO.

Iznos jednokratne novčane naknade ovisi o visini mirovine. Umirovljenici koji primaju mirovinu u iznosu do 300 eura dobit će 160 eura jednokratno, onima s mirovinom od 300,01 do 435 eura isplatit će se 120 eura. Oni kojima je mirovina od 435,01 do 570 eura mogu očekivati naknadu od 80 eura, dok je naknada od 60 eura namijenjena onima s mirovinom od 570,01 do 700 eura.

Dokaz o visini inozemne mirovine može se dostaviti online obrascem ili u područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, poštom ili osobno, s popunjenom Tiskanicom za dostavu podataka o visini inozemne mirovine.

Korisnici samo inozemne mirovine uz dokaz trebaju dostaviti i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u Republici Hrvatskoj. HZMO napominje da je za korisnike samo inozemne mirovine, osim iznosa mirovine (700 eura), dodatni uvjet za isplatu JNP-a i prebivalište u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke Vlade RH, kao i da inozemnu mirovinu primaju na transakcijski račun otvoren u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj.