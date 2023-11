Bliže se blagdani, hoće li biti svinjetine i po kojoj cijeni?

Datum 29. studeni za mnoge je sinonim za svinjokolju. U Slavoniji je nema - zbog afričke svinjske kuge. Hoće li građani zbog kuge izbjegavati svinjetinu? "Ne! Ne bojim se toga, neće toga biti!", kazala je jedna građanka.

"Ne radi toga, nego inače ju izbjegavamo muž ima problem s masnoćama", govori druga. Stižu blagdani, za mnoge je to sinonim za odojak. Mesa će, tvrde u HGK biti, no pitanje je hoće li biti domaće ili uvozno.

"Situacija je takva da su ti dostavni i dobavni lanci uredni i da ne prijeti nestašice određenih pozicija ili generalno svinjskog mesa", rekao je Igor Ramljak iz grupacije mesnih industrija pri HGK.

"Hrvatska uvozi gotovo 50 posto svojih potreba za svinjskim mesom", rekao je Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam.



Meso iz uvoza ima takozvani LOT broj, domaće ga isto ima ako je kupljeno od službenog proizvođača jer ga dobiva u službenim klaonicama koje imaju rigorozne sanitarne mjere. Ako meso dolazi iz domaćinstva deklaracije nema, jer prema zakonu svatko tko kod kuće kolje svinje, morao bi to raditi samo za vlastite potrebe bez prodaje.

I takva se svinjokolja mora prijaviti, a meso odobriti veterinar. Ipak, prema nekim procjenama, u Hrvatskoj čak 60 posto svinjskog mesa iz seoskih domaćinstava ne dođe u ruke veterinarima, a afrička svinjska kuga otkrila je čak 138.000 neprijavljenih svinja u Slavoniji.



Zato idu strože mjere.

"Nitko neće zabraniti svinjokolje, one će se nastaviti, no moraju biti u kontroliranijm uvjetima, moraju bit u gospodarstvima koje se pridržavaju biosigurnosnih mjera", rekao je Ivan Zemljak, predsjednik hrvatske veterinarske komore.



Dok traje suživot s kugom, meso iz zona zabrane može u prodaju samo za preradu i to nakon termičke obrade na minimalno 70 stupnjeva. Ako virus slučajno i dođe do ljudi...

"Afrička svinjska kuga ne može naštetiti ljudskom zdravlju", poručuje ministrica poljoprivrede Marija Vučković.



Ali može brzo proširiti zarazu među svinjama i tako zaustaviti proizvodnju. Posljedično domaćeg je mesa manje, cijena mu je veća, raste uvoz i opet sve ispočetka. Zbog ograničenja, u Slavoniji na klanje čeka oko 235.000 svinja. Dok se seljacima žuri, država se boji zaraze jer bi time ostali bez 30 posto ukupnog proizvodnog fonda.

