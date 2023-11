Ovo je heroj koji je u zadnji tren zaustavio vlak koji je iskliznuo iz tračnica: "Nisam puno razmišljao. To je bio jedini način"

U utorak oko 23 sata u Dugom Selu je vlak iskliznuo iz tračnica. Ondje je oštećen dio perona i kolosijeka, očevid će pokazati kako je do nesreće došlo, a posljedice su mogle biti i veće da prometnik vlakova Marko Lončarević nije brzo i hrabro reagirao.

"Čekao sam vlak da prođe i uočio sam iskre iz zadnjih kotača te sam prvo posumnjao da je vlak zakočen. Kad se približio bliže, vidio sam da skakuće pored kolosijeka te sam odmah znao da je zadnji vagon iskočio iz tračnica. Nisam razmišljao puno. Znao sam da trebam pokazati vozaču da stane, ali on ne bi mogao vidjeti moj signal te sam onda skoknu na predzadnji vagon i prisilno zaustavio vlak", ispričao je reporterki Dnevnika Nove TV Matei Ćorić.

"Vlak je bio u pokretu, ali to je bio jedini način i najbrži način da se vlak zaustavi. Kad sam skočio me nije bilo strah. Jedino kad je počeo kočiti sam vidio da se vagon preokrenuo pa sam pomislio: 'Valjda neće i drugi.' Na svu sreću, to je stalo nakon pet sekundi", dodao je.

Pročitajte i ovo OBEĆANJE VLADE Dio umirovljenika nezadovoljan najavom Vlade o usklađivanju mirovina: "Bliži se superizborna godina pa slijedi superigrokaz"

Kroz glavu mu je, rekao je, prošla misao da je to jedina ispravna stvar koju može napraviti.

"Radio sam devet godina na manevri na zagrebačkom kolodvoru. Tamo su mi dečki sve pokazali, imao sam neko predznanje za kočenje vagona", objasnio je te odgovorio na pitanje što mu znači nagrada Hrvatskih željeznica koju će dobiti zbog svog hrabrog čina.

"Odlično da nešto i mi dobijemo za spašenu štetu. Moj kolega Luka je smjenu do jutra odradio hladne glave, miran i staložen. Svaka čast i njemu", rekao je.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr