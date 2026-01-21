Prvi put u 100 godina: Kanada počela pripreme za rat sa SAD-om, uzor su mudžahedini

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da želi anektirati njihov teritorij, Kanada se bacila na pripreme za obranu

Kanadske oružane snage stvorile su model za pripremu za moguću američku invaziju, a smatra se kako je ovo prvi put u 100 godina da Ottawa službeno razmatra mogućnost napada sa svoje južne granice.

Kanadski generali smatraju da bi se zemlja morala okrenuti nekonvencionalnom ratovanju zbog ogromne moći SAD-a, piše The Telegraph. Model predviđa primjenu taktika sličnih onima koje su koristili afganistanski mudžahedini protiv američkih snaga, što uključuje zasjede u stilu "udari i bježi" koje bi provodili vojnici i naoružani civili. Također, dronovi bi imali važnu ulogu u nanošenju maksimalnih gubitaka američkim snagama, po uzoru na ukrajinsku vojsku u borbi protiv Rusije.

Slom u samo dva dana

Kanadski obrambeni dužnosnici procjenjuju da bi američke snage mogle svladati kanadsku obranu u samo dva dana. U tom bi slučaju kanadska vojska pokrenula pobunu nalik 20-godišnjem otporu koji su džihadisti u Afganistanu vodili protiv SAD-a.



Kanadska vojska, koja broji 71.500 aktivnih pripadnika i 30.000 rezervista, znatno je manja od američke, koja ima 2,8 milijuna unovačenih vojnika. Samo američki marinci, za koje se pretpostavlja da bi vodili napad, imaju oko 186.000 aktivnih pripadnika i 40.000 u pričuvi. Kako bi se umanjio taj nedostatak, načelnica kanadskog obrambenog stožera, generalica Jennie Carignan, najavila je planove za stvaranje pričuvnih snaga od 400.000 dobrovoljaca.

Vsoki obrambeni izvor izjavio je da bi Kanada imala najviše tri mjeseca za pripremu za kopnenu i pomorsku invaziju od trenutka prvih naznaka gomilanja američkih trupa. U planu se navodi da bi se za pomoć pozvalo saveznike poput Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske.

No, model je jasno pokazao da je izuzetno malo vjerojatno da će Sjedinjene Države napasti svog sjevernog susjeda.

Pozadina Trumpova interesa

Umirovljeni general-pukovnik Mike Day, bivši glavni strateški planer kanadskih oružanih snaga, ocijenio je ideju američke invazije maštovitom", ali i dodao da, ako bi se to dogodilo, ni Amerika ne bi imala dovoljno vojnika za okupaciju svih većih kanadskih gradova: "Njihova jedina nada bio bi prodor sličan ruskom prema Kijevu i nada da će to uspjeti te da će se ostatak zemlje predati nakon što zauzmu sjedište moći u Ottawi. Kao i Ukrajina, bilo bi mi nezamislivo da bismo se predali ako bi zauzeli naš glavni grad."

Trump je više puta izjavio kako bi želio da Kanada bude dio SAD-a, nazivajući Carneyevog prethodnika Justina Trudeaua "guvernerom velike države Kanade" te se šalio da je Kanada "51. država". Kao jedan od razloga Trumpova interesa za Kanadu navodi se njegovo uvjerenje da se Ottawa nije sposobna nositi s prijetnjama Kine i Rusije sa sjevera.