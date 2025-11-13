Procurile satelitske snimke kineskog nosača zrakoplova: Jedan detalj posebno privlači pozornost

Kina napreduje s radovima na svom novom nosaču zrakoplova, četvrtom po redu, za koji mnogi izvori vjeruju da će biti prvi kineski nosač na nuklearni pogon.

Novi detalj, sa satelitskih snimki koje su procurice u javnost, vidljiv na trupu broda ide u prilog toj pretpostavci, piše The War Zone.

Sve se događa u trenutku kada je kineska mornarica uvela u službu svoj prvi domaće izgrađeni nosač, Fujian, a pojavljuju se i naznake da Peking paralelno razvija i još jedan nosač, ovaj put na konvencionalni pogon.

Snimke novog nosača, poznatog kao Type 004, prikazuju konstrukciju na kojoj se vidi dio koji sliči spremniku nuklearnog reaktora. Riječ je o jednom od ključnih elemenata za nuklearni pogon.

Struktura nalikuje onoj koja se koristi na američkim nuklearnim supernosačima, što je razlog zbog kojeg mnogi vjeruju da je riječ o dijelu namijenjenom ugradnji reaktora. Ipak, moguće je i da se radi o testnom brodu ili modulu, ili da će taj dio na kraju služiti nečemu drugom, iako trenutačno djeluje malo vjerojatno.

Broadly similar appearance to USN CVN reactor shielding configurations within their hulls.



Physics works the same and all that.



There could still be a curveball, but this is tracking with rumours that DL is doing the first CVN. https://t.co/zCNM72wBEP pic.twitter.com/NvYlHOBEMa — Rick Joe (@RickJoe_PLA) November 12, 2025

Raniji prikazi i kompjutorske simulacije dizajna Type 004 pokazivali su sličnosti s američkim nosačima klase Ford te budućim francuskim nosačem nove generacije.

U najnovijoj procjeni kineske vojne moći, Pentagon ne spominje izričito nuklearni nosač, ali navodi da će "sljedeća generacija nosača" imati veću autonomiju i time povećati udarnu moć kineskih borbenih skupina na udaljenim područjima.

U ožujku ove godine, najviši politički dužnosnik kineske mornarice Yuan Huazhi potvrdio je da je izgradnja četvrtog nosača započela, ali nije htio otkriti hoće li biti na nuklearni pogon.

Prije gotovo godinu dana pojavili su se dokazi da je Kina izgradila prototip nuklearnog reaktora na kopnu, namijenjen velikim ratnim brodovima. Uvođenje nuklearnog pogona na četvrti kineski nosač predstavljalo bi velik iskorak.

Nuklearni pogon omogućio bi gotovo neograničen doseg i dovoljno energije za najmodernije sustave. Takav nosač bio bi veliki korak prema smanjenju tehnološkog jaza u odnosu na SAD i svrstao bi Kinu uz bok Francuskoj, jedinoj drugoj zemlji s nuklearnim nosačem.

Satelitske snimke pokazuju da su se radovi u Dalianu odvijali još prije svibnja 2024., kada je prvi put uočen veliki modul letne palube. Na tom modulu vidjeli su se kanali za katapulte, što upućuje da će Type 004 imati četiri katapulta, dva bočno i dva na pramcu. To je jednako rasporedu na američkim supernosačima i jedan više nego na Fujianu.

Type 004 trebao bi biti znatno napredniji od prethodna dva kineska nosača, Liaoninga i Shandonga, ali i od Fujiana. Za razliku od starijih brodova koji imaju ski-jump rampu, ovaj će koristiti katapulte, što omogućuje polijetanje teže opterećenih zrakoplova i letjelica različitih veličina, bilo da je riječ o velikim avionima za rano upozoravanje ili dronovima.

Očekuje se da će brod koristiti elektromagnetske katapulte (EMALS), najsuvremeniju tehnologiju koju trenutačno posjeduju samo američki nosači. Zrakoplovna skupina vjerojatno će uključivati novi stealth lovac J-35, modernizirane verzije J-15, više vrsta dronova i helikoptere.

Uz ovaj projekt, Kina navodno radi i na još jednom novom nosaču na konvencionalni pogon. Moguće je da će se graditi u Šangaju, u brodogradilištu koje je izgradilo i Fujian. Ako su navodi točni, taj bi brod bio poboljšana verzija sadašnjeg Type 003.

Via Chaos314159/SDF:



"The latest Sentinel satellite imagery suggests that Jiangnan is cleaning a platform outside the dock, raising questions about whether this indicates the start of construction on the so-called Type 003A aircraft carrier."



Does anyone know more? 🤨🤔 pic.twitter.com/sCSduadhM0 — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) November 11, 2025

Kineska brodogradilišta imaju golemi kapacitet pa razvoj dvaju različitih tipova nosača nije neočekivan, piše TWZ. Poboljšani Type 003 bio bi jeftiniji i manje rizičan, dok bi Type 004 predstavljao tehnološki ambiciozniji korak naprijed.

Postoji i argument da Kini nisu potrebni nuklearni nosači za sve zadaće. Nuklearni su idealni za globalne operacije, ali za operacije u blizini Kine, poput Tajvanskog tjesnaca ili Južnokineskog mora, konvencionalni nosači i dalje imaju veliku ulogu, a lakše ih je i brže graditi.

Istodobno, Kina razvija i velike desantne brodove Type 076, također s elektromagnetskim katapultima, namijenjene ponajprije lansiranju dronova. Čini se da su dizajnirani za operacije povezane s Tajvanom i šire projiciranje moći u regiji.

Gradnja prvog kineskog nuklearnog nosača i mogući početak još jednog konvencionalnog pokazuju koliko Kina ubrzano širi mornaričku moć. No zasad je kineska flota od tri nosača još uvijek znatno slabija od američke, koja ima 11 aktivnih nuklearnih supernosača. Ipak, razlika se iz godine u godinu smanjuje.