VIDEO Prvi put od početka rata: Rusi silovitim napadom zadali težak udarac Ukrajincima

Nakon dvije godine ratovanja, Rusi su, čini se, konačno uništili jedan od ukrajinskih višecijevnih raketnih bacača visoke mobilnosti - HIMARS.

Ruska bespilotna letjelica uočila je HIMARS i njegova prateća vozila pored jednog drvoreda u Nikanorivki, gradu u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine, oko 45 kilometara od linije bojišnice.

Projektil - vjerojatno hipersonični Iskander koji se lansira sa zemlje - pogodio je HIMARS, nakon čega se vide plamen i dim, piše Forbes.

The first footage of the confirmed destruction of a US-supplied M142 HIMARS launcher in service of the Armed Forces of Ukraine by the Russian military.



The launcher was parked on the edge of a field and was targeted with what appeared to be a single Islander missile, which… pic.twitter.com/c6IKMD2KQG