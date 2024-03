VIDEO Snažna eksplozija odjeknula Sankt-Peterburgom, dvoje mrtvih u napadu dronom na Odesu: "Rusija se nastavlja boriti protiv civila"

Dvije zgrade u ruskom Sankt-Peterburgu u subotu su oštećene i stanovnici evakuirani nakon snažne eksplozije uslijed koje su izbijeni prozori, dok je u Odesi dvoje ljudi poginulo, a osam ranjeno, nakon što se ruski dron srušio na stambeni blok u toj ukrajinskoj luci na jugu zemlje.

Guverner Sankt-Peterburga Aleksander Beglov je rekao da se incident dogodio u sjeveroistočnoj četvrti Krasnogvardejski te da nema žrtava, ali su stanovnici evakuirani.

Nije naveo uzrok ili prirodu incidenta.

Pročitajte i ovo Procurio dokument Otkriveni Putinovi uvjeti za mir s Ukrajinom: "Želi je pretvoriti u kastriranu državu"

Stanovnici su rekli da su prvo čuli neobičan zvuk, potom eksploziju, nakon čega je buknuo požar.

Ruski mediji pišu da je moguće da se radi o srušenom ukrajinskom dronu koji je ciljao obližnje skladište goriva.

Vlasti u Odesi, na jugu Ukrajine, izvijestile su da je u padu ruskog drona na stambeni blok dvoje ljudi poginulo, osmero ih je ranjeno, a šestero se smatra nestalim.

"Rusija se nastavlja boriti protiv civila. Jedan od neprijateljskih dronova pogodio je stambenu zgradu u Odesi. Uništeno je 18 stanova", rekao je predsjednik Volodimir Zelenski i na Telegramu objavio snimku razaranja i spasioce koji pretražuju ruševine.

Russia continues to wage war against civilians. It launched a night attack using Shahed drones on Kharkiv, Odesa, and cities in the Sumy region. One of the drones hit a residential building in Odesa, destroying 18 apartments.



Currently, two deaths have been confirmed, with eight… pic.twitter.com/RpFGx9dE3v