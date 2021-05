Bombe, sirene, ranjeni, mrtvi - nevina djeca. Stvarnost je to koju proživljavaju na Bliskom istoku desetljećima. Svijet obilaze snimke raketiranja Gaze, ali i Izraelskih gradova. Moćan Izrael s jedne strane, radikalan Hamas s druge. Nikada nije eskaliralo kao do sada. Ne samo da padaju bombe, već su unutar samog Izraela neredi između arapskog stanovništva i desničarskih židova. Jedva smo uspjeli uspostaviti kontakt s kolegama unutar Gaze, ali i Izraela. Govore nam pozadinu sukoba oko teritorija, vjerskih pitanja, nacionalnosti. Izrael tvrdi kako se brani. A Palestinci s druge strane, broje na stotine žrtava, od kojih su gotovo polovina žene i djeca. Oni pak nemaju kamo pobjeći. Više od 2 milijuna ljudi zatvoreno je na području veličine otoka Krka već gotovo 15 godina.

Nije vatromet, nije slavlje. Rakete su to koje su danima međusobno ispaljivali Izrael i Gaza. S obzirom na izraelski proturaketni štit koji ih prilično uspješno brani, Gaza je ta koja broji na stotine žrtava i koja ima na stotine srušenih zgrada.

"Tjedan dana trajali su izraelski zračni napadi i bombardiranja pojasa Gaze, odnijeli su 212 života, od toga 61 dijete i 36 žena", rekao je novinar iz Gaze Anas Jnena.

Anas nam se javio iz istočnog dijela Gaze. Internetska veza je slaba, ali iz nekoliko pokušaja smo uspjeli, slika je loša, ali je ima. Radi kao slobodan novinar, ima 26 godina i živi cijeli život u ratu, pa čak i kada je, govori nam, prividan mir.

"Na primjer postoji puno zabrana kretanja, slobode kretanja. Mnogo Palestinaca u pojasu živi u siromaštvu, ljudi su nezaposleni, mnogo mladih posebno, 60% njih nema posao. Ljudi su stjerani u kut da biraju između dvije opcije ili neizbježna brza smrt ili polagana od stvarnosti koju proživljavaju svaki dan", dodaje.

Eskalacija tenzija

Posljednji je sukob započeo dalje od Gaze oko koje se dugogodišnja problematika vrti. Islamski Hamas je ispalio rakete nakon sukoba izraelske policije s Palestincima koji žive u Izraelu ispred džamije u Jeruzalemu tijekom Ramazana.

Tenzije su uzavrle jer je izraelski sud trebao odlučivati o deložacijama palestinskih obitelji iz njihovih domova u Jeruzalemu koje potražuju židovski doseljenici.

"Hamas je u Gazi iskoristio prosvjede i to nasilje koje se dogodilo u Jeruzalemu oko svetog brda i domova u četvrti Sheikh Jarrah gdje Palestinci žive u Izraelu i rečeno je da će možda biti deložirani, to je bio razlog ili izgovor da se krene u novi val nasilja", kaže novinar iz Jeruzalema Yaakov Katz.

Izraelci će reći kako Hamas iskorištava bilo što kako bi ispalio rakete. Palestinci pak ne dijele to mišljenje. Tvrde ako žive u Izraelu građani su drugog reda, a ako žive u Gazi to nije život, već blokada.

"Jedna bitna stvar koju većina medija nekako preskoči je dnevno nasilje nad ljudima u Gazi, čak i kada je mirno. Ljudi pretpostavljaju ako nema sukoba, bombardiranja, nasilja, da ljudi u Gazi žive normalan život. Ali to je posebna vrsta rata koju Izrael prakticira nad Palestincima u pojasu Gaze", kaže Jnena.

Sve u njihovim životima, govori nam, ovisi o granici i dobroj volji Izraelaca. S njegovim mišljenjem slaže se i Izraelac Levy. Novinar koji je karijeru posvetio borbi za pravdu nad Palestincima.

"Problem je što je Gaza najveći kavez na zemlji, najveći zatvor na zemlji danas", kaže Gidon Levy, novinar iz Tel Aviva.



"Izrael radi eksperiment nad ljudskim bićima, tako što su ih stavili u zatvor sad već na 15 godina i idemo vidjeti što će se dogoditi s 2 i pol milijuna ljudi u zatvoru", dodao je.

"Živimo u opsadi već dvanaestu godinu!"

Gaza je površine manje od otoka Krka, s natiskanih 2 i pol milijuna ljudi. I strogo kontroliranom granicom od strane Izraela. Svaki petak već godinama tamo se održavaju prosvjedi za slobodu kretanja na samoj granici. Svaki petak s novim žrtvama.

Naš suradnik Zoran Marinović tamo je bio prije 2 godine, od tada malo se što promijenilo.

"Mi kao okupirana nacija živimo u opsadi već dvanaestu godinu! Patimo zbog opsade, tražimo svoja prava! Želimo živjeti dobar život! Ne prosimo, samo tražimo svoja prava zajamčena međunarodnim pravom. Ovo što mi radimo su mirni prosvjedi. Mi dižemo svoj glas u svijetu jer želimo da se probudi i vidi da mi patimo", kazao je prosvjednik.

Mirni prosvjedi na kraju ne budu mirni. Od 2018. od kada prosvjeduju u maršu povratka kako ga Plaestinci nazivaju poginulo je više stotina ljudi. Izraelska vojska koristi upozorenja, suzavac, gumene i prave metke. Palestinski prosvjednici većinom praćke s kamenjem.

"Demonstracije u Gazi i otpor prema izraelskoj okupaciji možda jesu neka stara priča. Ali svakog petka na ovom mjestu broje se nove žrtve", izvjestio je Zoran Marinović.

Toga dana naš je suradnik bio tamo. Mladi prosvjednik ustrijeljen je u glavu. Stigao je do bolnice, ali nije mu bilo spasa.

25-godišnji mladić time je postao mučenik. Njegovo tijelo prije ukopa, pronijet će se gradom. Do kuće ga već prate deseci ljudi. Prije ukopa, obitelj se posljednji put pozdravlja s Karimom. Umotan u zastavu Palestine, nose ga u džamiju.

Uz jaku stražu vojnog krila Fataha, čeka se kraj obreda. A onda slijedi kulminacija. Do samog groblja stotine ljudi ispraćaju novog mučenika, novog junaka čija se slika pronosi ulicama.

Najžešći sukob do sad

Duga je to povijest sukoba. Ovaj je, kažu nam sugovornici, najžešći. Cijeli svijet raspravlja o omjeru ubijenih s obje strane. "Polovina žrtava su žene i djeca", ističe Jnena.

Izraelci se pak uzdaju u svoju super nadmoćnu vojnu tehnologiju.

"Ni jedna vojska na svijetu ne radi više od izraelske! Izraelske sigurnosne službe i obavještajci rade na tome da spriječe kolateralne žrtve. Kritizirati Izrael zbog toga je apsurdno", kazao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

"Možete neproporcionalnost gledati i ovako - samo je ubijeno 200-tinjak ljudi, a od toga je 160 terorista. Kako je Izrael to uspio? Uspio je jer je Izrael toliko precizan na način kako gađa neprijatelja, a to je da zove domove prije nego što ih bombardira. Ispali hitac upozorenja samo da prestraši ljude i upozori ih da je ozbiljan u namjeri uništenja građevine. Koja to vojska na svijetu zove svoje neprijatelje i kaže želimo vam uništiti bazu, ali evakuirajte se prije nego što to učinimo? Ni jedna!", rekao je novinar Katz.

Jer tvrde ciljano gađaju samo skloništa Hamasa. Tako je primjerice srušena stambeno-poslovna zgrada u kojoj su bili uredi medijskih kuća za koju je Izraelska vojska tvrdila da je Hamasova utvrda.

"Da je tamo bila kakva teroristička meta ne bi zvali i rekli da se evakuira. To je politika koja ima za cilj uništiti volju i nadu palestinskog naroda u Gazi i stvoriti pritisak na uštrb civila. To je izraelska taktika od 2014.", govori Anas.

Gaza odsječena od svega

Izrael čvrsto štiti granice tvrdeći kako se brani od Hamasa. Drugim riječima i svi oni koji žive unutar pojasa Gaze odsječeni su od svega.

"Prije samo nekoliko mjeseci Izrael nije htio propustiti pošiljku cjepiva protiv COVID-a jer su imali suludo objašnjenje da će ta cjepiva ići Hamasu. To je glupost", govori Jnena.

Vlada veliko siromaštvo i nezaposlenost i u svemu ovise o Izraelu, govori nam Anas.

"Da ste ovdje, primijetili biste da Izrael u pojedine dane dopušta ulazak goriva u Pojas Gaze tako da bismo mogli imati struju, imamo 8 sati struje na dan, a sada kada je započeo rat, samo 2 ili 3 sata na dan", ističe novinar.

Kako se tamo živi od '48. kada je to postao deklarativno neovisan teritorij nakon Egipatsko - Izraelskog rata, istraživao je izraelski novinar židovskog podrijetla Gidon Levy. Dobitnik je brojnih nagrada za promicanje ljudskih prava. Rođen i odgajan kao nacionalist promijenio je stavove posjećujući Pojas Gaze.

"Neki vide, ali većina ne. Većina Izraelaca samo vidi sebe i ono što im mediji govore. To je većinom da smo mi žrtve, oni su agresor, oni nas žele izbaciti u ocean i država se bori za naš opstanak. Ni jedna od tih rečenica nije točna. A većina Izraelaca duboko vjeruje u to", objašnjava Levy.

Ne slaže se da je u pitanju samo Hamas kao glavni problem, jer se tamo ljudi desetljećima prije Hamasa bore za slobodu.

"Izrael se bori protiv bilo koje palestinske političke organizacije, u očima Izraela ne postoji ni jedna legitimna palestinska politička organizacija. Izrael uvijek koristi sigurnost kao glavni izgovor i to je vrlo lako kada s druge strane imate Hamas, jer EU ne priznaje Hamas", dodaje Levy.

"Sami su sebe blokirali"

Stoga su ljudi koji tamo žive praktički u zatvoru.

"Hamas je možda blokiran u Gazi, ali to je njihovo djelo, oni su sami sebe blokirali, oni drže svoj narod za taoce. Kada bi samo odložili oružje, ne bi bilo više rata. Mi ne pucamo na njih, a oni pucaju na nas. Mi se branimo", kaže Katz.

"Ako nas Hamas drži kao taoce ili zatvorenike, kako bi Izrael volio da svijet misli, tada bi ih pitao zašto ne puštaju palestinske studente preko granice da dovrše studij, uništavaju im nadu i snove?", nadovezuje se Jnena.

U Izraelu, od 9 milijuna stanovnika, 2 milijuna su Arapi objašnjava nam Katz. Yaakov Katz je Amerikanac židovskog prodrijetla koji se vratio u Jeruzalem. Vojni novinar, današnji urednik Jerusalem Posta. On ne govori o Palestinicima već o izraelskim Arapima. Kaže punopravni su članovi društva, ali pitanje je čini li država sve kako bi se oni tako zaista osjećali.

"I to je kritka mojoj zemlji i vladi, mislim da ne čine dovoljno i da mogu učiniti više. Ali taj neuspjeh ne čini Izrael rasističkom zemljom", smatra Katz.

"Jedino što tražimo su osnovna ljudska prava"

Jedno su Palestinci koji žive u Izraelu, druga priča su stanovnici pojasa Gaze. S obje strane netrpeljivost između Palestinaca i desničarskih židova dosegnula je vrhunac. Snimke napada obilaze svijet. No glavnim pitanjem nitko se ne bavi, kaže Levy.

"Do kada će ti ljudi sjediti u kavezu i biti potpuno ovisni o kamionima koji im dovoze hranu iz Izraela? To je nečuveno!", pita se Levy.

"Jedino što tražimo su osnovna ljudska prava, želimo se slobodno kretati, želimo imati zračnu luku, želimo imati brodsku luku, želimo živjeti dostojanstveno, želimo imati poslove", govori Jnena.

Pojas Gaze pitanje je kojim se nitko ne želi baviti, govori Levy. Stoga kritičari Izraela sve više spominju holokaust kao podsjetnik na ljudsku patnju.

"Pitanje jest kako to da se Izraelcima ne pale lampice u glavi kada vide ograde? Kada vide 2 milijuna ljudi pod ogradama? Pranje mozga u Izraelu je jako učinkovito, tako da svi vjeruju kako te ograde jamče sigurnost. A ja se pitam, što je sa sigurnosti Palestinaca koji su mnogo više ugroženi?", kaže Levy.

S moćnom, jednom od najsofisticiranijih vojski na svijetu rijetko tko se može nositi. Stoga, govori Katz, novac koji je potrošen za 3 tisuće raketa koje je Hamas ispalio na Izrael i onaj uložen u infrastrukturu kako bi to mogao učiniti mogao je biti uložen u nešto drugo.

"Govorimo o milijunima dolara, sada zamislite da ulože taj novac umjesto da gađaju Izrael, da ulože taj novac u svoj narod. Da poboljšaju kvalitetu života", kaže Katz.

Anas je sa svojih 26 godina, kaže, već umoran od svega. Smatra se nevjerojatno sretnim što nije još izgubio nikoga od svoje obitelji i dom. Mnogi su u Gazi ostali bez ičega. Dramatične scene spašavanja petomjesečnog dječaka obišle su svijet.

"Imam nadu da će jednog dana završiti kao što je apartheid završio u Južnoj Africi", kaže Jnena.

Analitičari i geostratezi tvrde da situacija nije crno bijela. Svijet se zgražava ili pak svrstava na strane jednih ili drugih na društvenim mrežama. A narod kao narod bilo koje vjere ili nacionalnosti je taj koji je uvijek na gubitku dok se odigravaju neki viši ciljevi na uštrb ljudskih života i tisuća uništenih sudbina.

