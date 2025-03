Vučić ima novi video, neprepričljiv je: "Sutra kad me vidite nasmijanog s Von der Leyen..."

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić snimio je na svom profilu na TikToku novi video koji bi sasvim sigurno mogao biti za rubriku "vjerovali ili ne". Ispričao je da je odlučio biti mršaviji, ali i "ljepši, mlađi i manje mrzovoljan", a da bi to postigao - jest će nar.

Vučić je na početku konstatirao da su govore da izgleda kao da ga je poplava izbacila i ovo je sada način da to promijeni.

"Ovo mi je najbolji način. Lijepo žlica. Kažu da smanjuje i krvni tlak i sve. Ništa u to ne vjerujem, ali budući da sam shvatio da su svi shvatili koliko loše izgledam i kakvu lošu energiju širim, odlučio sam da to sve promijenim. Dakle, nar, sutra kad me vidite nasmijanog i kad budem bio u Bruxellesu s Von der Leyen i Costom, nemojte misliti da se smijem kao lud na brašno. To je zbog nara", rekao je Vučić.

"Predsjedniče, Vi ste najbitniji, nema veze što obrazovani ljudi nemaju posao u struci ili da prehrane svoju djecu. Ali najbitnije da ste Vi nama lijepi i sretni", jedan je od ironičnih komentara ispod videa.

"Je li mu to onaj ćaci s medicinskog fakulteta savjetovao?", upitao je jedan od korisnika TikToka.

Vučiću ovo nije prvi bizaran video, zapravo, postali su poprilično česti. A među njima i nekoliko pravih bisera, poput onoga kad se ulizivao predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, pa ispričao kako je znao da ga zove sa skrivenog broja. Svakako ne treba zaboraviti ni onaj kad je vježbao u parku, ili odgovarao na pitanja ministra financija Siniše Malog.

