Danas je u Ljubljani održan prosvjed protiv vladinih mjera. U jednom trenutku prosvjednici su pokušali ući u prostorije medijske kuće N1 te su razbili staklo na vratima.

Prosvjed u Ljubljani održan je danas popdone, a policija je sve nadzirala te su suzavcem i vodenim topovima pokušavali rastjerati okupljene prosvjednike. Ovo je već četvrti tjedan da se prosvjednici protive mjerama vlade i ovim načinom iznose svoje nezadovoljstvo.

No, danas su otipli korak dalje i pokušali upasti u prostorije slovenske N1 televizije. Razbili su staklo na ulaznim vratima, a napadnut je i jedan snimatelj. Srećom, uspjeli su ih zaustaviti te nije nastala veća šteta.

V zraku je še vedno čutiti solzivec, še vedno so prisotne tudi skupine protestnikov. Ko je policija uporabila solzivec, je prišlo do velike zmede, prišlo je do udarca v naša vrata.

