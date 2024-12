Djevojka koja je bila dio skupine Dalmatinaca koja je tijekom vikenda bila na team buildingu na skijalištu Krvavec, gdje su ih napali mladi Slovenci, je ispričala što se točno dogodilo.

"Nas tridesetak je slavilo kraj uspješne sezone i otišli smo na Krvavec. Desetak osoba s našeg slavlja se priključilo slavlju u drugoj prostoriji u kojem se bila fešta povodom 18. rođendana slavljenice. Sve se do događalo prošlog vikenda, točnije u subotu u popodnevnim satima", ispričala je.

"Nije sporno da su naši zaposlenici zamoljeni u jednom trenutku da odu, a u sljedećem napadnuti i to ispred restorana i to tako da je šestero odvezla Hitna pomoć, a dvojci su ustanovljene teške tjelesne ozljede. Ništa na ovom svijetu ne opravdava nasilje, a kamoli spoznaja da su neke naše dečke cipelarili dok su ležali na podu", dodala je u razgovoru za 24sata.

Na djelatnike Hitne pomoći, nastavila je, nemaju prigovora, ali smatraju da je policija pokušala umanjiti drastičnost događaja.

"Jasno nam je da je bilo alkohola i tko zna što još i da je došlo i do nesporazuma, i riječ je o balavurdiji, kako bismo mi rekli. No, da su napali turiste i goste i takvom silinom – za to nema opravdanja", ispričala je uznemirena Dalmatinka.

Hrvati tvrde da je policija došla brzo, ali da nije istina da su se nasilnici razbježali, nego su bili po hotelskim sobama.

"Mislimo da su ipak mogli napraviti više oko samog slučaja, ali vidimo da su reagirali i mediji, pa nekako mislimo da je u redu da se istina sazna, svima je to u interesu", napomenuli su napadnuti.

Umjesto da proslave kraj uspješne radne godine, tijekom vikenda su morali davati izjave policiji, a cijeli slučaj će dobiti i sudski epilog.

"Točno je sve što se piše u medijima – dvojica naših imaju teške tjelesne ozljede, kao što je razbijena čeljust, ali su oni bili sposobni nastaviti put i liječe se u našim bolnicama", objasnili su zaposlenici tvrtke.

