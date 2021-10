Od srijede u Hrvatsku dolazi velika promjena vremena. Ukratko - bit će hladno, kišovito, a moguće su i bujice. Iz ljeta u kasnu jesen. Idućih dana vrijeme će biti oblačno, kišovito i dosta svježije, a osjet hladnoće pojačavat će i vjetar. Vremensku prognozu donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Očekujemo veliku količinu kiše - obilnijih oborina u obliku izraženijih pljuskova već u utorak navečer može biti ponajprije u Dalmaciji, u srijedu tijekom dana vjerojatne su na Jadranu te u područjima uz Jadran, a u noći na četvrtak i u četvrtak u gorskoj, dijelovima središnje Hrvatske te ponovno na krajnjem jugu. Samo u srijedu i četvrtak u mnogim krajevima lako bi mogli premašiti ukupnu mjesečnu količinu oborine za listopad.

DHMZ putem Meteoalarma već za srijedu upozorava na mogućih 70-ak, 80 litara na sjevernom Jadranu i u gorju. Ova kišna epizoda, barem malo će nadoknaditi manjak oborine koji smo imali. No velika količina, u kratkom roku lokalno može uzrokovati urbane i bujične poplave, pa budite oprezni. U svakom slučaju, ovoj sušnoj godini, početak listopada će popraviti vodene rezerve. A vegetaciji će, iako se već priprema za zimski san, kiša i u ovom razdoblju svakako dobro doći.

Nama s kišom stiže prava jesen. U srijedu navečer na kopnu će zapuhati sjeverac, a hladan kontinentalni zrak otpuhat će ljeto pa će u nastavku tjedna, ali i u onom slijedećem najvjerojatnije trebati dosta topla odjeća. Nakon dosadašnjih 25, 26, od četvrtka će biti maksimalno 15, a često i koji stupanj manje. Osjet hladnoće uz to, pojačavat će i povremeno jak sjeverni vjetar.

Slijedeće dane će i na Jadranu obilježiti promjenjivo, povremeno kišovito i hladnije vrijeme. Neće biti hladno kao na kopnu, ali će zato biti burno i vjetrovitije. U srijedu navečer na sjevernom dijelu zapuhat će jaka bura, koja će potom širiti prema jugu i čini se, uz tek kraće prekide puhati i idućih dana. Pri tom bi moglo biti i orkanskih udara.

Što nas čeka idućih dana

Idućih dana većinom oblačno, kišovito, vjetrovito i osjetno hladnije. Litre ćemo zbrajati nakon kišne epizode, za sad je najvažnije da iz ormara izvučete kišobrane i kabanice, ako već niste, ali pripremite i topliju odjeću, trebat će, osobito ovdje u kopnenom dijelu zemlje.

Vrijeme se mijenja zbog ciklonalnog polja koje će se nad našim krajevima zadržavati idućih dana. Uz oblake i kišu sa sjevera će nam pritjecati i hladniji zrak pa će po vremenu već prva polovica listopada više podsjećati na kasnu, nego ranu jesen.

U noći sa utorka na srijedu, uz pljuskove i grmljavinu obilnije oborine može biti ponajprije na Jadranu te u predjelima uz Jadran, posebno u Dalmaciji, no do jutra nestabilnosti očekujemo zapravo posvuda. U početku, u unutrašnjosti ponegdje i magla. A kiše će svakako biti više kasnije. U prvom dijelu dana još uvijek jugo, južni i jugozapadni vjetar, na Jadranu mjestimice jak. Na kopnu uz temperaturu većinom od 10 do 15, a na moru između 15 i 20 stupnjeva.

U srijedu poslijepodne i prema večeri, sve kišovitije, ovdje u središnjoj Hrvatskoj navečer i u noći na četvrtak lokalno može pasti i 50ak litara kiše. Zapuhat će umjeren i jak sjeverac zbog kojeg će biti hladnije. Najviša dnevna temperatura oko 20 stupnjeva, no pred i za vikend ne očekujte više od 12 ili 13.

I u istočnim krajevima u srijedu poslijepodne također kiša. I ovdje bi kasnije moglo pasti 20ak litara. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar. Maksimalna temperatura, također oko 20 stupnjeva.

I u gorju i na sjevernom Jadranu bit će promjenjivo oblačno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu, pri čemu oborina može biti obilnija. Neće iznenaditi ako lokalno padne i 70-80 litra kiše. S tim da se obilnija oborina u gorju očekuje i u četvrtak. Jugo će krajem dana na sjevernom Jadranu zamijeniti umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura, u gorju od 14 do 18, a na moru od 18 do 22 stupnja.

I u Dalmaciji će biti prilično nestabilno. Pljuskovi opet mogu biti izraženiji, i to osobito navečer i u noći. Količina kiše, 40-ak do 70 litara. Nadajmo se ne u jako kratkom vremenu. Temperatura od 20 do 24.

E sad. Idućih dana na kopnu isto oblačno i kišovito, samo još dodajemo i sjeverac i dosta nižu temperaturu. Prema današnjim izračunima, hladno i barem povremeno kišovito ostaje i u slijedećem tjednu.

To isto vrijedi i za Jadran. Zapravo vrlo slično. Bit će nešto promjenjivije i dinamičnije, ali isto uz pljuskove te barem u četvrtak na jugu još lokalno obilniju kišu. Puhat će jaka i olujna bura, a mogući su i orkanski udari. Jesen je stigla, a ljeto, pa i ono bablje, brzo ćemo zaboraviti.

