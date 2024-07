FOTO Popeli se na krov parlamenta i prosvjedovali: "Nećemo zaboraviti, nećemo oprostiti"

Propalestinski prosvjednici popeli su se u četvrtak na krov zgrade australskog parlamenta u Canberri i razvili transparente od kojih je na jednom stajalo da će Palestina biti slobodna, optužujući Izrael za ratne zločine, pokazuju TV snimke.

Na snimci se vide osobe odjevene u tamnu odjeću na krovu zgrade, kako razvijaju crne transparente među kojima je i onaj "od rijeke do mora, Palestina će biti slobodna", uobičajeni slogan prosvjednika za Palestinu.

🚨#WATCH: As Pro-Palestine protesters climb onto the roof of the Parliament House in Canberra, Australia.



#Canberra | #Australia



Several hours ago, Pro-Palestine protesters bypassed security and climbed onto the roof of the Parliament House in the capital city of Canberra,…