Kao da ih je pogodio armagedon: "Užasno je. Sve je nestalo. U svojoj sam kući i bojim se"

Uragan Beryl pogodio je Jamajku jakim vjetrovima i kišom u srijedu, usmrtivši najmanje jednu osobu nakon što je proteklih nekoliko dana ostavio razoran trag preko manjih karipskih otoka.

Broj poginulih u snažnom uraganu kategorije 4 popeo se na najmanje 10, ali se uvelike očekuje da će i dalje rasti jer se komunikacija ponovno uspostavlja na mreži preko pogođenih otoka oštećenih poplavama i smrtonosnim vjetrovima.

Na Jamajci je oko uragana Beryl zaobišlo južnu obalu otoka, dok su hitne službe žurile evakuirati ljude iz područja ugroženih poplavama.

"Užasno je. Sve je nestalo. U svojoj sam kući i bojim se", rekao je Amoy Wellington, 51-godišnji blagajnik koji živi u Top Hillu, ruralnoj poljoprivrednoj zajednici u južnoj župi Svete Elizabete na Jamajci. " To je katastrofa".

Žena je umrla u župi u Hanoveru na Jamajci nakon što je stablo palo na njezinu kuću, rekao je Richard Thompson, vršitelj dužnosti glavnog direktora jamajčke agencije za katastrofe u intervjuu za lokalne vijesti.

Gotovo tisuću Jamajčana bilo je u skloništima do srijede navečer, dodao je Thompson.

Glavne zračne luke na otoku zatvorene su, a ulicesu uglavnom prazne nakon što je premijer Andrew Holness u srijedu uveo policijski sat za cijelu zemlju.

"Možemo učiniti onoliko koliko možemo, koliko (je) ljudski moguće, a ostalo ostavljamo u Božjim rukama", rekao je Holness ranije u srijedu, pozivajući stanovnike u ranjivim područjima da se evakuiraju.

Gubitak života i šteta koju je prouzročio Beryl naglašavaju posljedice toplijeg Atlantskog oceana, što znanstvenici navode kao znak klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem koje potiču ekstremne vremenske uvjete koji se razlikuju od prošlih iskustava.

Ralph Gonsalves, premijer St. Vincenta i Grenadina, jednog od najteže pogođenih područja u istočnim Karibima, rekao je u radijskom intervjuu da je otok Union u zemlji "sravnjen" s Berylom.

"Svi su beskućnici... Bit će to herkulovski napor da se obnovi", rekao je.

Govoreći državnim medijima, Nerissa Gittens-McMillan, stalna tajnica u ministarstvu poljoprivrede St. Vincenta i Grenadina, upozorila je na moguću nestašicu hrane nakon što je izgubljeno 50 posto usjeva trpuca i banana u zemlji, uz značajne gubitke i na korjenastim usjevima i povrću .

Nestanci struje bili su rašireni diljem Jamajke, dok su neke ceste u blizini obale poplavljene.

Do srijede navečer, oko spiralnog uragana nalazilo se oko 160 km zapadno od Kingstona, prema američkom Nacionalnom centru za uragane (NHC), dok je jezgra oluje krenula prema Kajmanskim otocima, gdje su se kasno navečer očekuju uvjeti uragana.

Beryl ima maksimalne postojane vjetrove od 209 km/h.

Očekuje se da će snaga vjetrova donekle oslabiti sljedećih dan ili dva, prema NHC-u, koji je upozorio da će Beryl ostati na ili blizu jakosti uragana dok bude prolazio Kajmanskim otocima.

Očekuje se da će uz Beryl pasti 10-15 cm kiše na Kajmanskim otocima tijekom noći i u četvrtak.

Centar je dodao da je upozorenje na uragan na snazi ​​za Jamajku, Kajmanske otoke, kao i istočnu obalu meksičkog poluotoka Yucatan, uključujući i najveće odmaralište na plaži u zemlji Cancun.

Was watching a live stream of Hurricane Beryl in #Jamaica and I wasn't expecting to see this... pic.twitter.com/Wf2Qoez16e