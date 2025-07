U kontekstu rasprostranjene krize gladi u Pojasu Gaze, velike isporuke pomoći stigle su u nedjelju prvi put nakon nekoliko mjeseci u opkoljeno i ugroženo obalno područje.

Konvoj od oko 100 kamiona s pomoći za napaćeno stanovništvo ušao je u Pojas Gaze preko graničnog prijelaza Kerem Shalom, prema izvorima s palestinskog teritorija.

Nekoliko sati ranije, izraelska vojska najavila je da će u dijelovima Pojasa Gaze od 10 do 20 sati do daljnjega provoditi dnevnu samoproglašenu taktičku pauzu u vojnim aktivnostima u humanitarne svrhe.

Pauza se odnosi na al-Mawasi na jugozapadu obalnog pojasa, Deir al-Balah u središtu i grad Gazu na sjeveru - područja u kojima izraelska vojska, kako navodi, ne djeluje.

Čekanje hrane u Gazi Foto: Afp

Premda je Izrael ranije tijekom rata al-Mawasi označio kao humanitarnu zonu, vojska je više puta napadala to područje pri čemu je ubijeno mnogo ljudi.

U Deir al-Balahu se nalazi središnje skladište Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), za koje WHO tvrdi da je oštećeno kada su izraelske kopnene trupe prvi put ušle u to područje.

Osim toga, humanitarni koridori bit će na snazi od 6 do 23 sata kako bi UN-u i humanitarnim organizacijama omogućili dostavu hrane i lijekova stanovništvu u Gazi, izjavila je vojska.

Izraelske akcije dolaze kao odgovor na sve jače međunarodne kritike njegovih vojnih operacija na palestinskom teritoriju.

Otkad je Izrael u ožujku prekinuo primirje, u to je područje stigla samo ograničena pomoć.

Svjetska zdravstvena organizacija nedavno je upozorila na smrtonosnu krizu gladi među otprilike 2 milijuna stanovnika Pojasa Gaze.

Izrael kaže da nema krize gladi u Gazi i da je to "kampanja" islamističke skupine Hamas.

U Gazi je od pothranjenosti umrlo 125 ljudi, među kojima je 85 djece, objavilo je u subotu palestinsko ministarstvo zdravstva.