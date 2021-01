Na Twitteru više nećemo moći doznati što misli Donald Trump. Ta društvena mreža trajno je izbacila američkog predsjednika zbog poticanja na nasilje nakon što su njegovi pristaše upali u Kongres. Trump, kojem za 11 dana istječe mandat, tako je ostao bez svojeg glavnog kanala za komunikaciju. Ali već je najavio da će pokrenuti - vlastitu platformu.

Donald Trump na Twitteru je vrijeđao protivnike, slavio saveznike, dijelio otkaze i napadao medije. U srijedu je blokiran na 12 sati nakon što je svoje pristaše koji su napali Kongres nazvao domoljubima. u petak navečer se vratio i opet počeo objavljivati. Iz Twittera su izgubili strpljenje i trajno ga suspendirali. Trump je uspio objaviti nekoliko poruka putem službenog profila Bijele kuće, ali ubrzo su obrisane.

Trumpu sada preostaju tradicionalni načini komunikacije - konferencije za medije i priopćenja. Kako je rekao, društvene mreže mu guše slobodu govora. Dramatične posljednje dane Trumpove administracije za Dnevnik Nove TV analizirala je profesorica Marijana Grbeša Zenzerović s Fakulteta političkih znanosti.

"Sloboda govora prestaje tamo gdje počinje govor mržnje. Prema tome, teško je govoriti o cenzuri i ukidanju slobode govora. Osim toga, Trump ima cijeli niz tradicionalnih kanala na raspolaganju, recimo - može sazvati konferenciju za medije. Tako da je teško govoriti o nekakvoj cenzuri", kazala je Grbeša Zenzerović.

"S druge strane, ovo otvara jedno drugo pitanje, a to je hoće li društvene mreže postupiti isto s nekim drugim političkim akterima koji izazivaju nedemokratske aktivnosti", dodala je Grbeša Zenzerović.

"Indikativno je što su ga cenzurirali dva tjedna prije prestanka njegova mandata i nakon ovih vrlo radikalnih, ekstremnih događanja. Jednostavno je pritisak bio prevelik, a i mislim da je opasnost od ponavljanja sličnih događanja prevelika i zbog toga su to učinili. Jer, naravno, takav potez povlači cijeli niz drugih pitanja i zato su cijelo vrijeme balansirali", objasnila je Grbeša Zenzerović.

Fenomen obožavanja Trumpa kod nas

Posebno zanimljiv fenomen trumpizma u svijetu. Dio desnog biračkog tijela brani Trumpa pod svaku cijenu, neki čak zazivaju i slične napade na institucije. Na pitanje novinara ima li obožavanja Trumpa i kod nas, Grbeša Zenzerović odgovara: "Vjerojatno ima, ali ne bih rekla da je to masovna pojava".

"No, tu treba odvojiti tu podršku koju je Trump imao prije i nakon ovih događanja, odnosno napada na parlament. Radi se o tome, prije svega, da Trump za globalnu konzervativnu publiku predstavlja jedan otpor, ne samo prema liberalnim elitama nego i prema liberalnom diskursu političke korektnosti, prava manjina i tako dalje. On je taj koji utjelovljuje otpor, konzervativci se identificiraju s njim, no mislim da je nakon ovih događanja izgubio podršku dijela tih birača", objasnila je Grbeša Zenzerović.

"On regrutira i podršku velikog broja marginalnih skupina, radikalnih ekstremnih skupina, teoretičara zavjere i sličnih. To je taj brand Trump", dodala je Grbeša Zenzerović. Navodi da je Trump daleko od pravog konzervativca.

"To je jedan dobro zapakirani proizvod. On je prodao tu priču, ali je daleko od pravog konzervativca. Ta njegova karma, direktnost i normalizacija diskursa koji su neprihvatljivi u liberalnom orkuženju mu je omogućila taj status i pretvorila ga u ikonu", dodala je Grbeša Zenzerović.

Navodi da bi nereda u Washingtonu moglo biti još. "Ono što se može čuti u američkim medijima je da se tamo grupiraju različite skupine i planiraju nove nerede. Nadajmo se da će biti na vrijeme osujećeni", zaključila je Grbeša Zenzerović.

