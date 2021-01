Putnički avion s više od 50 ljudi nestao je s radara nekoliko minuta nakon polijetanja iz Jakarte u Indoneziji.

Boeing 737, zrakoplov tvrtke The Sriwijaya Air izgubio je kontakt na ruti od Jakarte do Pontiaka, izvjestili su dužnosnici.

Internetska stranica za praćenje letova, Flightradar24.com objavila je da je zrakoplov izgubio više od tri tisuće metara nadmorske visine u minuti, prenosi BBC.

Route: Jakarta to Pontianak



Route: Jakarta to Pontianak

Callsign: SJY182

Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC

Take off: 07:36 UTC

Highest altitude: 10,900 feet

Last altitude: 250 feet

Signal lost: 07:40 UTC