Predsjednik Donald Trump izjavio je u petak kako neće nazočiti inauguraciji novoizabranog predsjednika Joea Bidena 20. siječnja. Tump će biti predsjednik nakon Andrewa Johnsona koji je preskočio inauguraciju svog nasljednika.

''Za sve one koji su pitali, neću ići na inauguraciju 20. siječnja'', napisao je Donald Trump na Twitteru.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.