Procurilo što je Zelenski rekao Trumpu: "Dobio je signale..."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iskoristio je svojih 15 minuta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Vatikanu da ga potakne da zauzme čvršći stav prema Vladimiru Putinu i ponovno prioritetizira prekid vatre.

Savjetnici Zelenskog bili podijeljeni oko toga treba li uopće riskirati razgovor u četiri oka nakon fijaska u Ovalnom uredu. No nakon susreta, Zelenski je osjećao da je po prvi put uspio promijeniti Trumpovo razmišljanje o Putinu, tvrde izvori za Axios.

Na povratku u Sjedinjene Američke Države Trump je izrekao rijetku prijetnju Putinu, kao odgovor na snažan zračni napad na Kijev.

"To me navodi na pomisao da možda uopće ne želi zaustaviti rat. Samo me prisluškuje i s njim treba postupati drukčije – preko bankarskog sustava ili sekundarnih sankcija?", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Zelenski je prije pogreba pape Franje dobio signale da je Trump spreman na susret na marginama, kažu izvori. Njegovi savjetnici nisu bili sigurni da je sastanak dobra ideja, a ništa nije bilo dogovoreno ranije.

No onda su čelnici naletjeli jedno na drugo po dolasku te pronašli mjesto za privatni susret u Bazilici svetog Petra.

Zelenski je Trumpu rekao da se Putin neće pomaknuti s mjesta ako Trump ne primijeni dodatni pritisak, kažu izvori. Jedan je izvor naveo da je Trump odgovorio da bi možda morao promijeniti pristup prema Putinu, kako je kasnije i istaknuo u objavi na Truth Socialu.

Zelenski je također naglasio Trumpu da se vrati svom izvornom prijedlogu bezuvjetnog prekida vatre kao polazištu za mirovne pregovore, što je Ukrajina prihvatila, ali je Rusija odbila. Jedan je izvor rekao da se Trump činio suglasan. Bijela kuća nije ni potvrdila ni demantirala tu informaciju, a glasnogovornik Zelenskog odbio je komentirati sadržaj sastanka.

Kada je inicijativa za prekid vatre propala, Trumpova administracija prešla je na pomicanje okvira mirovnog sporazuma, što je Zelenski djelomično odbio jer uključuje priznanje Krima kao ruskog teritorija. Zelenski je na sastanku ponovno naglasio da neće priznati Krim kao ruski, a Trump je dao do znanja da ga on ne traži da to učini, kaže jedan izvor.

Izvor navodi da je Zelenski Trumpu rekao da se ne boji davanja ustupaka kako bi se okončao rat, ali da za to treba dovoljno jaka sigurnosna jamstva.

Trump je tijekom razgovora pritiskao Zelenskog da što prije potpiše američko-ukrajinski sporazum o mineralima, rekao je izvor.

Izvori kažu da je jedan od mogućih razloga za pozitivniji ishod susreta Trumpa i Zelenskog to što potpredsjednik JD Vance i izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff, koje Ukrajinci smatraju sklonijima ruskoj strani – nisu bili prisutni.

Ostaje nejasno hoće li Trumpov kritičniji ton prema Putinu potrajati.

U utorak je Trump opet izjavio da Putin "možda malo vuče konce", iako misli da Putin još uvijek želi okončati rat.

Glasnogovornica State Departmenta Tammy Bruce u utorak je ponovila da je administracija spremna ustupiti ulogu posrednika ako uskoro ne bude napretka.